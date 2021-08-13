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40歲「最凶小三」打敗年輕美眉　拿下內衣廣告秀奇蹟身材

▲金素妍因《上流戰爭》爆紅，廣告代言接不完。（圖／金素妍IG）
▲金素妍因《上流戰爭》爆紅，廣告代言接不完。（圖／金素妍IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-13 13:57:20｜2021-08-13 13:58:37

韓星金素妍去年因出演《Penthouse上流戰爭》，在劇中當最凶狠小三、弒父等不倫行為樣樣來，搭配浮誇生動的演技，成功摘下第57屆《百想藝術大賞》最佳女主角殊榮。她成名後活動、廣告不斷，近日更是接下內衣代言，宣傳照釋放40歲女人的獨特魅力。

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▲金素妍因在《上流戰爭》系列電視劇中的狠毒模樣，讓人留下深刻印象。（圖／SBS）
▲金素妍因在《上流戰爭》系列電視劇中的狠毒模樣，讓人留下深刻印象。（圖／SBS）
現年40歲的金素妍，意外打敗眾多年輕後輩，成功接下內衣代言，她大方釋出多張宣傳照，均以西裝造型搭配各種款式內衣，展現女強人幹練的一面，與她在《上流戰爭》中，為了孩子與事業堅強的模樣不謀而合。

金素妍保養得宜，各式內衣代言照片中，一點贅肉都沒有，性感鎖骨與雪白美肌，再加上她近期飾演的「千書真」形象，成功抓住大眾眼球。此外，她主演的《上流戰爭3》故事白熱化，除了扭曲的欲望、準備向朱丹泰展開報復之外，她救下羅根李的動機也引發觀眾好奇。該劇可至愛奇藝國際站收看。

▲▼40歲金素妍保養得宜，內衣代言展露好身材。（圖／金素妍IG、슬림9
▲▼40歲的金素妍保養得宜，內衣代言展露好身材。（圖／金素妍IG、슬림9 IG、SBS）
▲▼40歲金素妍保養得宜，內衣代言展露好身材。（圖／金素妍IG、슬림9
▲▼40歲金素妍保養得宜，內衣代言展露好身材。（圖／金素妍IG、슬림9
▲▼40歲金素妍保養得宜，內衣代言展露好身材。（圖／金素妍IG、슬림9
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