上半年房市交易火熱　台中再奪房地合一「納稅王」

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於六都以外的縣市，資料顯示，上半年房地合一稅收在1億元以上的有彰化縣3.53億元、新竹市2.81億元、新竹縣2.28億元、屏東縣1.76億元、雲林縣1.74億元及嘉義市1.08億元；其中，彰化縣從2019年開始，上半年稅收就破億；而新竹市去年上半年開始有上億稅收，今年直逼3億元；新竹縣急起直追，去年上半年僅6千多萬，今年直衝2.28億元，年增幅高達2.7倍。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，台中市擁重劃區及建設議題，房市交易火熱，尤其台商回流後大舉挹注中台灣房市，民眾也加入購屋熱潮，房價向上拉抬，故稅收屢創新高；而具有諸多傳產業及隱藏版富豪的彰化縣，在地購買力強，近幾年房市受到台中市帶動，價格也向上挺進。
郎美囡補充，因新興科技業崛起的新竹縣市，主力買盤為高薪工程師，成為建商推案重點區域，這幾年房價連連上揚，從新竹市首先起漲，逐漸外溢到新竹縣；至於雙北在這波資金狂潮下，房市交易開紅盤，其中高端買方屬意蛋黃區、精華地段的保值性，讓台北市交易價量受到鼓動，房地合一稅收也大躍進。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房地合一稅收豐厚，也意味著短期持有屋主仍有獲利空間，7月房地合一2.0上路，持有一年以上，五年內出售的稅率大幅拉高，且境內法人的稅率比照自然人稅率，壓縮投資盤的操作空間，加上預售屋納入範圍，未來市場以長期自住為主力，不過因為課稅範圍擴大，確實稅收還可能因此增加，至於重稅政策是否如預期般奏效，端看下半年交易表現。