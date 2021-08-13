民眾黨籲儘速立最低工資法　學者：盼將生活工資概念入法

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賴香伶指出，蔡英文總統早就提出制定《最低工資法》的政見，但在第一任總統任期內，都沒提出草案，勞動部在2018年11月30日完成公告的草案，也已停留在行政院近3年沒進度。這十幾二十年，工運界都期待最低工資法能像國外一樣有法律制度性的保障，而不是像基本工資審議委員會淪於政商之間常基於經濟情勢就延緩，或往往流於形式、喊價、亂無章法。
賴香伶直言，蔡總統的政見迄今已經延宕2000多天，行政院忙於疫苗、五倍券等，已經淪為功能失效的機器，荒廢非常多該做的事，很多法案都躺在政院，《最低工資法》也是其中之一，勞工朋友怎麼盼都盼不到。
張其祿表示，《最低工資法》應明確定義「工資」範圍，確保勞工不會因特殊理由被資方剝奪大量月薪，進一步確保整體經濟發展的穩定。目前在國際勞工組織的186個會員國中，總計已有171個國家實施最低工資制度，且1970年國際勞工組織（ILO）通過的第131號最低工資公約中第二條規定：「最低工資制應具有法律效力，並不得予以降低。」，反觀政府1929年制定「最低工資法」，並於1936年完成立法，但一直沒有實際施行。
辛炳隆說，坦白講，這幾年基本工資有調漲，因此他認為，即使最低工資法立法後，薪資調幅可能沒這麼大。比較各種版本差異、共同點，反映出訂定專法的意義何在，因為可跳脫勞基法適用範圍，由於目前勞基法仍有很多薪資受僱者不適用勞基法，可能在於工時這部分，像是家事勞動。
辛炳隆提到，自己本來支持應一體適用，才有立專法目的，但要考慮外籍居家看護，目前薪資約2萬、2萬2000元，但聘用外籍居家看護的家庭，能否負擔得起？據他所知，聘用外籍看護中，有1000多戶是低收入戶、1萬多是中低收入戶，這些弱勢家庭可能付不起，他盼有相關配套措施協助解決。
此外，辛炳隆指出，訂定最低工資法主要是把生活工資概念入法，勞基法為何要訂定基本工資的概念相當含糊，立法目的會影響到很多版本差異在於審議指標，若要保障勞工及撫養親屬的基本生活，生活成本為主要考量，還有撫養人數等，也應訂定工資下限。
鄭雅慧則表示，最低工資審議是採取已發生的落後指標來決定次年度薪資，去年受疫情影響，基本工資僅微調0.84%，但年底結算的結果是上市櫃公司全年稅後淨利達2.46兆元、年增22%，相比之下去年的基本工資真的調得太少。
新聞來源為Newtalk 新頭殼