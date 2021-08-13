大力強調「3＋11」非破口　陳時中秀4張圖還原決策過程

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陳時中表示，在去年12月31日以前，長程飛航機組人員一直都是維持3+11的防疫措施，即為3日的居家檢疫與11日的自主健康管理；至於長程的空服員，則是5日居家檢疫加上9日自主健康管理；短程者不論機組或是空服員，都是14日的自主健康管理。
陳時中說，之後發生案765外籍機師感染至其他民眾的事件，因此決定把航空公司管理做一些精進，同時也配合秋冬方案，因此從今年1月1日起，長程航班7日居家檢疫且採檢陰性後，仍需7日的加強版自主健康管理；短程航班則維持14日的自主健康管理，在這段期間也做了6000多件PCR採檢，全都是陰性，因此認為防疫措施可以再放鬆。
陳時中認為，機組人員的管理，除了要管控染疫風險外，也需注意飛航安全，其中飛航人員的身心健康也是非常重要，因此於3月12日起改為「5+9」；這時候的重點，是要求民航局督導航空公司在外站要零接觸，在機上要能全程防護，且完備民航相關法規，讓航空公司也要負起相關責任。
陳時中說，這段期間不管是錄影器上的監控，或是報回來的情況，相關違規案例就有明顯減低，因此在5+9實施1個月後，於4月15日起回歸原來的3+11；當時機組人員除了要在外站零接觸、機上全程防護之外，還追加要求3日居檢後需要採檢，也就是3日的居家檢疫並採檢陰性後，再進行11日的自主健康管理。
陳時中稱，針對機組員檢疫措施最再今年初起加嚴，是為因應突發事件，所以把居家檢疫時間加長，但整體染疫情況趨穩且境外管理逐漸上軌道後，才逐步放鬆回復到去年12月31日之前的3+11，且額外加上需採檢陰性的規定。
在長程航班機組員出國到返國期間防疫強化措施上，陳時中說，機組員在出國報到時，報到動線與報離組員分流，需填交組員健康聲明，且全程佩戴口罩，交通車上不交談、不飲食且間隔坐；飛航期間飛航組員全程戴口罩，客艙組員需全套防護，同時簡化餐點服務流程，並使用組員專用廁所；機場至旅館期間，經組員通道快速入關，且需由消毒防疫車輛及健康司機接送，同時全程佩戴口罩，若接觸人員需洗手。
陳時中補充，機組人人員外宿住宿期間，需1人1房，入住前清消房間，禁離房間與訪客，餐點送房門口，保持零接觸，並由公司專責機制偵測外出及訪客，同時組員需每日報告行動與健康；返國執勤期間，由防疫專車與司機接送，在工作環節保持零接觸當地人；抵台後期間，由組員通道快速入關，且限公司專車、親友接送，若是自行開車或搭乘防疫車隊需全程佩戴口罩，且在報離動線與報到組員分流。
至於華航機師感染相關事件，陳時中說明，有1名境外機師染疫，有14名機組員確診，其餘都是同住家屬；該機師在澳洲確診，他的小孩子再到清真寺，此案周圍其他人員指揮中心都有做過調查，染疫並未向外擴散。
在諾富特旅館感染事件中，陳時中分析，諾富特飯店工作人員有7人確診，另有3名同住家屬確診，此事件共居家隔離含集中檢疫共1790人，檢驗結果顯示，無職場或家庭以外社區接觸者感染。
陳時中強調，諾富特事件確實是個群聚，但經過3個半月的廣泛疫調後，並未找出該事件與社區相關聯的事證；最後確診的工作人員是在5月10日發現，最後確診的家屬則是在5月12日出現，到現在也都滿3個月，也都未有連結到其他案例。
陳時中認為，至於3+11會不會讓諾富特員工容易確診，事實上機組人員住的時間越短，相關染疫風險就少；那諾富特是不是讓機組人員染疫風險更多，其實也不會，因為同樣住的時間短，所以有可能接觸時間也是短；目前本土疫情染疫的源頭還是從國外來的，造成國內傳染。
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