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第六輪疫苗意願登記今結算　陳時中：90餘萬人願打高端

▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲國內自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶／台北報導

2021-08-13 14:43:25

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）宣布，第六期接種高端疫苗的意願登記於今中午結算，另預估會有90餘萬人次願打高端，未來施打時程自23日起至29日為止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

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陳時中表示，第六期接種疫苗為高端疫苗，意願登記為今日12時起結算，預約接種從16日上午10時起至18日12時為止，開放預約接種對象將依意願登記結算情形決定；施打時程自23日起至29日為止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

▲中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，第六期疫苗接種意願登記已於今日中午結算。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（13）日公布，第六期疫苗接種意願登記已於今日中午結算。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，目前願施打高端者總共約113萬人，但這也有可能會稍微減一些，因為這段時間會陸續預約施打莫德納，現階段預估願打高端約有90餘萬人，但還是要看各平台統計資料，再決定會開放到那些年齡層。

此外，陳時中稱，昨日施打共15萬8706人次，每百位人口劑次比達40.91，人口涵蓋率到38.37％，打第1劑者已經超過900萬人。

另據指揮中心統計，截至今12時為止，全國意願登記完成總人數達1353萬6536人；至於各廠牌疫苗登記狀況，僅登記AZ為110萬8482人，佔比8.18％；登記AZ、Moderna達727萬5569人，佔比53.75％；登記AZ、Moderna、高端達76萬1964人，佔比5.63％；登記AZ、高端達3萬8966人，佔比0.29％；登記Moderna達402萬464人，佔比29.7％；登記Moderna、高端達13萬967人，佔比0.97％；登記高端達19萬9336人，佔比1.47％；已打二劑新登記者達788人，佔比0.01％；總共意願登記高端疫苗達113萬1233人，自7月27日14時以後，新登記達66萬8746人。

另在打第1、2劑登記狀況，據指揮中心資料，意願登記打第1劑達690萬2315人，意願登記打第2劑達648萬6705人，其中已打2劑達14萬7516人。

▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）

▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，個案分布為台北市及高雄市各2例。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，個案分布為台北市及高雄市各2例。（圖／NOWnews製圖）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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