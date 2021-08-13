第六輪疫苗意願登記今結算　陳時中：90餘萬人願打高端

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陳時中指出，目前願施打高端者總共約113萬人，但這也有可能會稍微減一些，因為這段時間會陸續預約施打莫德納，現階段預估願打高端約有90餘萬人，但還是要看各平台統計資料，再決定會開放到那些年齡層。
此外，陳時中稱，昨日施打共15萬8706人次，每百位人口劑次比達40.91，人口涵蓋率到38.37％，打第1劑者已經超過900萬人。
另據指揮中心統計，截至今12時為止，全國意願登記完成總人數達1353萬6536人；至於各廠牌疫苗登記狀況，僅登記AZ為110萬8482人，佔比8.18％；登記AZ、Moderna達727萬5569人，佔比53.75％；登記AZ、Moderna、高端達76萬1964人，佔比5.63％；登記AZ、高端達3萬8966人，佔比0.29％；登記Moderna達402萬464人，佔比29.7％；登記Moderna、高端達13萬967人，佔比0.97％；登記高端達19萬9336人，佔比1.47％；已打二劑新登記者達788人，佔比0.01％；總共意願登記高端疫苗達113萬1233人，自7月27日14時以後，新登記達66萬8746人。
另在打第1、2劑登記狀況，據指揮中心資料，意願登記打第1劑達690萬2315人，意願登記打第2劑達648萬6705人，其中已打2劑達14萬7516人。
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