各界質疑帛琉「5+9」措施太過鬆 陳時中：會滾動式檢討
中央流行疫情指揮中心日前宣布，將重啟台帛旅遊泡泡，且旅客回台後的檢疫措施，以5日加強版自主健康管理加上9日自主健康管理為原則，不過也有輿論認為，「5+9」防疫措施太過寬鬆，恐成防疫破口。對於各界質疑，指揮中心指揮官陳時中今（13）再度回應，從我方各項情報來看，「帛琉是安全的」，但5+9檢疫措施也會隨時滾動式檢討。
記者賴志昶／台北報導
2021-08-13 15:13:41
針對帛琉團回來後是否需要再檢疫？陳時中強調，帛琉團民眾回來後要做深喉唾液採檢，接下來加強版自主健康管理的規定中，僅能在兩個地方，一人一室的居家檢疫場所或是防疫旅館，在這段期間也是有檢疫措施，總共5日檢疫完後，再做PCR檢驗，之後進行9日的自主健康管理。
陳時中表示，從我方各項情報來看，帛琉疫情基本上是安全的，當然「5+9」這樣的檢疫措施，會隨時滾動式檢討，也會視帛琉對外開放的情況而定；目前來講，帛琉只有台灣團可以去，當地成年人也100％都已施打疫苗，且長期都沒有相關案例，不過還是要隨時提高警覺；至於風險最高的地方，還是在機場本身，所以也要求帛琉團在機場要嚴格分流。
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