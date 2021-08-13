高坪特定區坪山坡地變更 釋出58.98萬坪加速大坪頂發展
高市小港區高坪特定區山坡地範圍檢討變更，高市府預計今年8月底前將辦理公告正式劃出，促進土地之合理利用，總計3808筆土地，合計約195公頃（約58.98萬坪），劃出山坡地範圍，未來開發利用行為，將無需擬具水土保持計畫，有利加速開發時程，促進地方發展。
記者郭凱杰／高市報導
2021-08-13 15:08:06
該案於110年7月經行政院審核通過，將高坪特定區內大平段、坪頂段、坪鳳段及朝興段3,808筆土地計約195公頃，劃出山坡地範圍，未來開發利用行為將無需擬具水土保持計畫，加速開發時程，促進地方發展。
水利局表示，高坪特定區於民國78年至83年間完成第一、第二期區段徵收，90至95年間經過大範圍整體開發，已完成整地工程及基礎設施等合法開發行為，但因位屬公告山坡地範圍，受「水土保持法」管制，開發行為應先擬具水土保持計畫，其審查程序亦影響整體開發時程及意願。
水利局指出，該筆山坡地自109年開始，依據「高雄市政府山坡地範圍劃定及檢討變更作業要點」，著手辦理高坪特定區山坡地範圍的檢討變更作業，期間包含於109年7月所辦理之山坡地範圍劃出之地方說明會，並於110年7月行政院審核通過本次劃出案，預計於8月底前將辦理公告正式劃出，促進土地之合理利用，可望促進高坪特定區地方發展。