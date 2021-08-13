湖北暴雨害妻喪命　夫收訣別短訊：床底還有點存款

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湖北隨州市柳林鎮居民季保權事後回憶，暴雨來襲那天夜裡，妻子正好在鎮中心某間超市上夜班，在凌晨5點多被暴雨拍打建築物的聲音吵醒後，季保權發現手機裡有一封妻子傳來的短訊，內容打著：「我好（如）果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款。」
季保權開始給妻子打電話，卻一直無人接聽，心急的季保權想出門去超市找妻子，卻被水勢困在住家樓上，無法出門。他知道妻子工作的超市只有一層樓，沒法向高處移動，心裡湧現一種強烈的不安感，認為不到緊急時刻，妻子是不會發這樣的簡訊的。
季保權在家裡待到12日早上8點，洪水終於開始消退，此時的他顧不得街上可能還有積水，就涉水直奔超市，卻看見妻子倒在地上、面部朝下，已沒了氣息。報導指出，季保權妻子還有另一名女同事，遺體在距離超市500多公尺的水溝中被找到，居民都表示沒有收到及時撤離的通知。
2人的遭遇經陸媒報導後，引起不少中國網友迴響，有人批評政府面對災情應變不力，才會導致人民無辜喪命；也有人被妻子遇難前仍心繫丈夫感動；但也有人點出：「死前最後想告訴你的不是這一生過得如何，後不後悔，愛不愛你，有多愛你。只是簡單一句柴米油鹽醬醋茶的人間無奈。」