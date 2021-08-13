湖北暴雨害妻喪命　夫收訣別短訊：床底還有點存款

湖北省武漢、神農架、黃岡、襄陽、孝感、隨州一帶，11日開始降下特大暴雨，釀成嚴重災情，隨州市的柳林鎮更是水淹2層樓，至今已造成21人死亡、4人失蹤的悲劇。當地1名傷心的丈夫在網上分享從妻子收到的最後一則短訊，內容是提醒對方，若自己不幸遇難，要記得床底下還有點存款。

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綜合陸媒報導，8月11日晚上8點左右，柳林鎮開始下起暴雨，到了深夜都還沒停，12日凌晨4點左右，洪水一下子就漲了起來，從西往東橫穿柳林鎮，到了凌晨5點，街道上的水已漲至2公尺多的高度。