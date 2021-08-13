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湖北暴雨害妻喪命　夫收訣別短訊：床底還有點存款

▲湖北省隨州市1名男子，收到妻子遇難前傳給他的短訊，提醒他床底還有點錢，不久後就證實妻子死於暴雨所釀發的洪水。（圖／翻攝自微博）
▲湖北省隨州市1名男子，收到妻子遇難前傳給他的短訊，提醒他床底還有點錢，不久後就證實妻子死於暴雨所釀發的洪水。（圖／翻攝自微博）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-13 14:54:17

湖北省武漢、神農架、黃岡、襄陽、孝感、隨州一帶，11日開始降下特大暴雨，釀成嚴重災情，隨州市的柳林鎮更是水淹2層樓，至今已造成21人死亡、4人失蹤的悲劇。當地1名傷心的丈夫在網上分享從妻子收到的最後一則短訊，內容是提醒對方，若自己不幸遇難，要記得床底下還有點存款。

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綜合陸媒報導，8月11日晚上8點左右，柳林鎮開始下起暴雨，到了深夜都還沒停，12日凌晨4點左右，洪水一下子就漲了起來，從西往東橫穿柳林鎮，到了凌晨5點，街道上的水已漲至2公尺多的高度。

湖北隨州市柳林鎮居民季保權事後回憶，暴雨來襲那天夜裡，妻子正好在鎮中心某間超市上夜班，在凌晨5點多被暴雨拍打建築物的聲音吵醒後，季保權發現手機裡有一封妻子傳來的短訊，內容打著：「我好（如）果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款。」

季保權開始給妻子打電話，卻一直無人接聽，心急的季保權想出門去超市找妻子，卻被水勢困在住家樓上，無法出門。他知道妻子工作的超市只有一層樓，沒法向高處移動，心裡湧現一種強烈的不安感，認為不到緊急時刻，妻子是不會發這樣的簡訊的。

季保權在家裡待到12日早上8點，洪水終於開始消退，此時的他顧不得街上可能還有積水，就涉水直奔超市，卻看見妻子倒在地上、面部朝下，已沒了氣息。報導指出，季保權妻子還有另一名女同事，遺體在距離超市500多公尺的水溝中被找到，居民都表示沒有收到及時撤離的通知。

2人的遭遇經陸媒報導後，引起不少中國網友迴響，有人批評政府面對災情應變不力，才會導致人民無辜喪命；也有人被妻子遇難前仍心繫丈夫感動；但也有人點出：「死前最後想告訴你的不是這一生過得如何，後不後悔，愛不愛你，有多愛你。只是簡單一句柴米油鹽醬醋茶的人間無奈。」

▲夫妻倆因洪水死別的遭遇，惹哭不少中國網友。（圖／翻攝自微博）
▲夫妻倆因洪水死別的遭遇，惹哭不少中國網友。（圖／翻攝自微博）
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