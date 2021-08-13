3個月累積超過24萬確診！越南疫苗施打率不到12%

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越南政府在昨（12日）坦言正面臨疫苗現貨不足和節節攀升確診數的困境，根據路透社，目前越南正經歷迄今為止最長、最嚴重的疫情，且單日確診數屢創紀錄。「現在情況非常險峻，我們正面臨疫苗短缺。」越南疫情指揮中心指揮官兼國家副總理Vu Duc Dam表示。「雖然已達成數以萬計的疫苗訂單，但交付的進度十分緩慢。過去幾個月，越南領導人嘗試向國外政府機關打了大約20個電話，試圖解決疫苗困境。」
尤其越南工業重鎮有許多工廠工人群聚，業主只能選擇「賭上家產」停業或「賭上性命」繼續運作。台商主要聚集的越南南部疫情嚴峻，在12日又有丁姓男子病逝，迄今共有4名台籍商界人士感染身亡。近期許多工廠紛紛配合政府選擇停業。
越南的疫苗現貨長期不足，一開始甚至拒收中國疫苗，所有東南亞國家對中國疫苗最不願意接受的國家就是越南，直到6月4日，越南才批准中國國藥集團生產的新冠疫苗可以在越南緊急使用。在此前的疫苗訂購中，越南單單排除了中國疫苗。目前越南開放輝瑞、國藥和Sputnik V等疫苗，也有研發國產疫苗，共有四支正在研發的國產疫苗，以Nanocovax發展最快也最具潛力。
另外，缺乏疫苗的越南開啟了代工之路，渴望能提高疫苗量，因此和俄羅斯、美國都簽訂疫苗技術轉移協議。世界衛生組織(WHO)在5月時曾經表示，正在審查一家製藥業者的提案，要讓越南這個東南亞國家成為信使核糖核酸(mRNA)COVID-19疫苗的技術中心。鄰近的泰國目前則是AZ疫苗的代工國。
根據越南衛生部統計，截至目前約有1100萬人施打了第一劑疫苗，並有約100萬人接種完兩劑。在疫苗覆蓋率僅約11%的情況下，越南政府亦相當緊張，盼能挺過疫情寒冬。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《越南、日本疫情延燒！因這原因「防疫模範生」失手》以利了解。
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