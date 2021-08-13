圖書館裡的世界青年力　高市圖系列活動引領學子探索自我

為響應812國際青年日，今年高市圖於8月12日起至10月推出了「圖書館裡的世界青年力」等系列講座與讀書會， 8月份的講座，以線上會議搭配直播形式進行；後續以實體或線上方式，則將視疫情動態做滾動式調整。7樓也以「青年」作為佈展主題，放置了與青年相關的主題書展。





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▲「圖書館裡的世界青年力」等系列講座與讀書會， 8月份的講座，以線上會議搭配直播形式進行。（圖／高市圖提供）

× ▲「圖書館裡的世界青年力」等系列講座與讀書會， 8月份的講座，以線上會議搭配直播形式進行。（圖／高市圖提供）

▲圖書館以「青年」作為佈展主題，放置了與青年相關的主題書展。（圖／高市圖提供）

× ▲圖書館以「青年」作為佈展主題，放置了與青年相關的主題書展。（圖／高市圖提供）

高市圖代理館長林奕成表示，今年東奧創下台灣選手史上佳績，帶動國際看見台灣、肯定台灣，高市圖為了讓各方青年能有更多機會接觸不同面向的培力活動，用心規劃多場次與不同主題面向的課程，期盼能引領青年學子早日探索自我志向，勇於嘗試各種不一樣的挑戰。



