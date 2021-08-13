圖書館裡的世界青年力　高市圖系列活動引領學子探索自我

為響應812國際青年日，今年高市圖於8月12日起至10月推出了「圖書館裡的世界青年力」等系列講座與讀書會， 8月份的講座，以線上會議搭配直播形式進行；後續以實體或線上方式，則將視疫情動態做滾動式調整。7樓也以「青年」作為佈展主題，放置了與青年相關的主題書展。
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8月12日為聯合國於1999年訂定的國際青年日，高市圖推出的精彩活動講座，內容含括了國際參與、在地文化、跨國報導、性別議題等四大主題，更特別邀請到台灣數位外交協會理事長郭家佑、眨眨眼教育協會創辦人張維、Like It Formosa創辦人鍾炘儒、跨國自由記者廖芸婕等知名青年創革者一同分享，每場活動僅限30至100名不等報名人數。
高市圖致力投入城市青年力的培養，「高雄青年文學獎」每年徵稿形式順應潮流，9月底前可踴躍投稿，總獎金達新台幣35萬元整。為了讓青年有過癮的文學出口，除了現有的「花火講座」還有「提前抵達未來文學營」；以及多元面向的「學習力再加值」等系列活動，除了於總館舉辦，部分活動串聯高雄文學館與李科永紀念圖書館。
高市圖代理館長林奕成表示，今年東奧創下台灣選手史上佳績，帶動國際看見台灣、肯定台灣，高市圖為了讓各方青年能有更多機會接觸不同面向的培力活動，用心規劃多場次與不同主題面向的課程，期盼能引領青年學子早日探索自我志向，勇於嘗試各種不一樣的挑戰。