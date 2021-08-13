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《財富老司機》首購族買房「LOVE」準備好了嗎？

▲《財富老司機》本集將針對「首購族買房就上手」兩位主持人分享長年以來的觀察與經驗。
▲《財富老司機》本集將針對「首購族買房就上手」兩位主持人分享長年以來的觀察與經驗。

財經中心/綜合報導

2021-08-13 21:00:00

股票、房產，生活中有各種投資標的，如何適時進場，掌握複利所帶來的效益，一直是許多人大半生都在鑽研的顯學，對此，由《NOWnews今日新聞》新開闢的Podcast節目《財富老司機》，主持人黃群仁、彭懷恩繼上一集探討「畢業求職季，新鮮人該怎麼找工作」，探討其戰略與戰術觀念。本集將針對「首購族買房就上手」兩位主持人分享長年以來的觀察與經驗。

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首先，財富老司機針對觀眾的回饋提問「我現在已經有頭期款200萬準備好了，我想在桃園到基隆的北台灣買一個中古屋，請問可否給我意見？」彭懷恩分享在大學課堂上的精闢指標。他指出買房子萬變不離其宗，背後需要「LOVE」的支撐，拆開這四個英文字母的意思就是，L－location（地點）、O－observe（觀察）、V－value（價格）、E-Engagement(投入)。

除了將這四個指標分析清楚之後，黃群仁也提出，買房到底要不要請仲介，該要找什麼樣子的仲介才會真的有幫助。對此，彭懷恩分享自己的實戰經驗，他指出賣房子一定透過仲介，但買房子不一定。很多人這輩子買第一棟房子，一定是要學很多東西，建議最好找仲介，而且要找有信譽的仲介，同時也得把該付出佣金考慮進去，因為這就算是教育成本，基本上台灣是抽6%，賣方是要付4%，買方是要付2%。

彭懷恩進一步提到觀眾的疑問，每個月房子的支出最高不要超過40%，若以每個月收入5萬來計算，那就是2萬，還有2萬塊錢去本利還，有個公式就是乘2002萬乘2百就是4百萬，4百萬加上自備款2百萬，所以只能找6百萬到7百萬的房子，再多壓力就很大。彭懷恩也強調，這樣的價位要找二手屋沒問題，但盡量不要買套房，因為套房銀行貸款比較低，而且套房往往都只有10坪上下，一房的情況之下，將來要結婚生子都非常不適合，脫手也不太容易。而二手屋可以從兩房一廳，25坪上下開始著手。

彭懷恩接著提到，很多人買房貸款都希望越短越好，選20年早點把錢還完，但房子一住就大概是30年，也許你在10年的時候，事業就有所成長，資金能力也夠大了，房地產本身也更有價值，到時候可以再跟賣家，或者是銀行來去做更多的商討，因此建議可以借到30年，讓自己生活更有彈性，而不是把生活過得緊巴巴的。對年輕人來說，千萬不要認為買的這房子就一輩子，要考慮去換，所以買房子的時候，有一個很重要的觀念就是，要想到將來怎麼賣。

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