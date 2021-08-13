《財富老司機》首購族買房「LOVE」準備好了嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了將這四個指標分析清楚之後，黃群仁也提出，買房到底要不要請仲介，該要找什麼樣子的仲介才會真的有幫助。對此，彭懷恩分享自己的實戰經驗，他指出賣房子一定透過仲介，但買房子不一定。很多人這輩子買第一棟房子，一定是要學很多東西，建議最好找仲介，而且要找有信譽的仲介，同時也得把該付出佣金考慮進去，因為這就算是教育成本，基本上台灣是抽6%，賣方是要付4%，買方是要付2%。
彭懷恩進一步提到觀眾的疑問，每個月房子的支出最高不要超過40%，若以每個月收入5萬來計算，那就是2萬，還有2萬塊錢去本利還，有個公式就是乘2002萬乘2百就是4百萬，4百萬加上自備款2百萬，所以只能找6百萬到7百萬的房子，再多壓力就很大。彭懷恩也強調，這樣的價位要找二手屋沒問題，但盡量不要買套房，因為套房銀行貸款比較低，而且套房往往都只有10坪上下，一房的情況之下，將來要結婚生子都非常不適合，脫手也不太容易。而二手屋可以從兩房一廳，25坪上下開始著手。
彭懷恩接著提到，很多人買房貸款都希望越短越好，選20年早點把錢還完，但房子一住就大概是30年，也許你在10年的時候，事業就有所成長，資金能力也夠大了，房地產本身也更有價值，到時候可以再跟賣家，或者是銀行來去做更多的商討，因此建議可以借到30年，讓自己生活更有彈性，而不是把生活過得緊巴巴的。對年輕人來說，千萬不要認為買的這房子就一輩子，要考慮去換，所以買房子的時候，有一個很重要的觀念就是，要想到將來怎麼賣。