來台南過七夕情人節 黃偉哲加碼一日限定大禮包

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今日記者會由市長黃偉哲親自主持，他表示，今年由於疫情影響，同時要兼顧防疫及傳統文化節慶推廣，並努力振興產業。這次七夕的活動時間剛好在疫後的解封，期盼年輕人能體會父母輩雖然老派，但是卻羞澀、靦腆的談戀愛模式。黃偉哲當場特別加碼一份七夕當日限定的專屬大禮，由台南代表性歷史建物及老店，包括林百貨、戎館、上智關廟麵、新南廠、吳萬春香鋪、府城木屐百年老店集結而成的「府城甜蜜七夕大禮包」，只要在8月13日參與「昭和戀人」官方Line帳號的「月老抽抽LOVE」互動活動，就有機會獲得這份加碼的府城甜蜜七夕大禮。
文化局以官方LINE帳號「昭和戀人」，串連「線上系列活動」、「線下實體店家」及「年度主題活動」三個方向進行，特別串聯不同店家每日發送優惠券，提供多達1,453份名額抽獎，只要消費就有機會兌換千份限量紀念品，鼓勵民眾大力消費支持在地店家，提振疫後經濟、創造更多商機。
今年七夕嘉年華活動將以「昭和戀人 老派約會日」於本周六日（14、15日）下午3時起於藍晒圖文創園區甜蜜登場，現場將有微型主題市集、音樂表演、昭和式打卡裝置、互動闖關遊戲與露天電影放映等活動，將採分區分流進行，民眾務必戴口罩，保持社交距離，安心地一同體驗「昭和式摩登」老派約會。現在就趕快呼朋引伴加入「昭和戀人」官方LINE帳號，跟著台南昭和戀人的腳步，欣賞台南式的昭和戀愛風景，與台南來場老派約會吧！