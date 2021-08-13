COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

來台南過七夕情人節 黃偉哲加碼一日限定大禮包

▲黃偉哲打趣說，他今日特別穿西裝出席活動，要讓太太看了開心（圖／記者林怡孜攝，2021,08,13）
▲黃偉哲打趣說，他今日特別穿西裝出席活動，要讓太太看了開心（圖／記者林怡孜攝，2021,08,13）

記者林怡孜/台南報導

2021-08-13 16:02:00

台南市文化局今(13)日上午舉行「2021台南七夕嘉年華－老派約會二部曲《昭和戀人》」記者會，邀請全國朋友在這專屬愛的節日裡，跟著台南昭和戀人的腳步，來台南談場有趣的「昭和式摩登」戀愛。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今日記者會由市長黃偉哲親自主持，他表示，今年由於疫情影響，同時要兼顧防疫及傳統文化節慶推廣，並努力振興產業。這次七夕的活動時間剛好在疫後的解封，期盼年輕人能體會父母輩雖然老派，但是卻羞澀、靦腆的談戀愛模式。黃偉哲當場特別加碼一份七夕當日限定的專屬大禮，由台南代表性歷史建物及老店，包括林百貨、戎館、上智關廟麵、新南廠、吳萬春香鋪、府城木屐百年老店集結而成的「府城甜蜜七夕大禮包」，只要在8月13日參與「昭和戀人」官方Line帳號的「月老抽抽LOVE」互動活動，就有機會獲得這份加碼的府城甜蜜七夕大禮。

▲「府城甜蜜七夕大禮包」內容豐富，為8/14活動當天的限定大禮（圖／記者林怡孜攝，2021,08,13）
▲「府城甜蜜七夕大禮包」內容豐富，為8/14活動當天的限定大禮（圖／記者林怡孜攝，2021,08,13）

文化局以官方LINE帳號「昭和戀人」，串連「線上系列活動」、「線下實體店家」及「年度主題活動」三個方向進行，特別串聯不同店家每日發送優惠券，提供多達1,453份名額抽獎，只要消費就有機會兌換千份限量紀念品，鼓勵民眾大力消費支持在地店家，提振疫後經濟、創造更多商機。


今年七夕嘉年華活動將以「昭和戀人 老派約會日」於本周六日（14、15日）下午3時起於藍晒圖文創園區甜蜜登場，現場將有微型主題市集、音樂表演、昭和式打卡裝置、互動闖關遊戲與露天電影放映等活動，將採分區分流進行，民眾務必戴口罩，保持社交距離，安心地一同體驗「昭和式摩登」老派約會。現在就趕快呼朋引伴加入「昭和戀人」官方LINE帳號，跟著台南昭和戀人的腳步，欣賞台南式的昭和戀愛風景，與台南來場老派約會吧！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.3%26.7%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀