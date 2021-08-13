台帛旅遊「5+9」檢疫太鬆？柯文哲嗆：要看專家會議紀錄

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針對指揮中心宣布帛琉返國後採「5+9」檢疫，採5天加強自主健康管理加9天自主健康管理的方式檢疫，自主管理後需再做PCR核酸檢測。柯文哲說，5天加強版自主健康管理，加上9天自主管理，問題是5天加強版自主健康管理結束後PCR到底誰要去做，如果是在防疫旅館，他們還可以管理，回到家到底有沒有做PCR都不知道怎麼處理。
柯文哲認為，涉及民生運作的先放寬，但錦上添花的還是要小心，柯吐嘈說「要不要把專家會議紀錄拿出來看看。」
媒體詢問「5+9」檢疫會不會太寬鬆？柯文哲表示，政治不要凌駕專業，還是要科學，如果帛琉只有台灣人去還OK，都沒有其他國家觀光客去，帛琉人100%打疫苗，也許可以考量，但是去帛琉到底是觀光還是打疫苗要講清楚。
柯文哲再度質疑，回到台灣之後結束自主管理後PCR到底誰做？自主管理是中央幫忙管還是北市幫忙，他問過民政局，民政局答覆說沒接到消息。
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