COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台帛旅遊「5+9」檢疫太鬆？柯文哲嗆：要看專家會議紀錄

▲台帛旅遊泡泡重啟，圖為台灣出資興建的帛琉總統府。（圖／NOWnews資料照）
▲台帛旅遊泡泡重啟，圖為台灣出資興建的帛琉總統府。（圖／NOWnews資料照）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-13 16:38:42｜2021-08-13 16:40:47

台灣新冠肺炎疫情趨緩，台帛旅遊泡泡也將於8月14日重啟，不少民眾計劃搭機去零確診的帛琉施打疫苗。台北市長柯文哲今（13）日表示，去帛琉打疫苗為何不乾脆買回來打？還質疑國人從帛琉返台「5+9」檢疫的決策過程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市政府今日防疫記者會上，柯文哲談到台帛旅遊泡泡，他不曉得去帛琉的目的是什麼？「如果是去帛琉打疫苗，乾脆把買疫苗回來打就好，不曉得為何要這樣去一趟？」

針對指揮中心宣布帛琉返國後採「5+9」檢疫，採5天加強自主健康管理加9天自主健康管理的方式檢疫，自主管理後需再做PCR核酸檢測。柯文哲說，5天加強版自主健康管理，加上9天自主管理，問題是5天加強版自主健康管理結束後PCR到底誰要去做，如果是在防疫旅館，他們還可以管理，回到家到底有沒有做PCR都不知道怎麼處理。

柯文哲認為，涉及民生運作的先放寬，但錦上添花的還是要小心，柯吐嘈說「要不要把專家會議紀錄拿出來看看。」

媒體詢問「5+9」檢疫會不會太寬鬆？柯文哲表示，政治不要凌駕專業，還是要科學，如果帛琉只有台灣人去還OK，都沒有其他國家觀光客去，帛琉人100%打疫苗，也許可以考量，但是去帛琉到底是觀光還是打疫苗要講清楚。

柯文哲再度質疑，回到台灣之後結束自主管理後PCR到底誰做？自主管理是中央幫忙管還是北市幫忙，他問過民政局，民政局答覆說沒接到消息。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.3%26.7%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀