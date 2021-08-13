開放內用業績不增反減　老牌酒樓嘆：米其林也救不了

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吳東璿指出，目前選擇的應對模式是完全不開放散客席，僅開放包廂，且全數使用隔板，儘管如此，開放內用後的人力配置對於餐廳來說也是一大考驗，「內場的師父不可能動，每天要準備的菜就是那麼多，至於外場的服務人員現在留下全數正職員工，兼職員工還沒辦法復工」，就算疫情能維持現況，吳東璿認為，要消費者願意完全回歸，至少還要等兩個月。
目前在菜色的供應上，即使是原本就有分菜服務的大三元酒樓，因應防疫需求，如小菜和部份港點也只能選擇暫時不供應，不過儘管兩個月後高朋滿座，接客量也無法回歸以往，業績依然低於同期，前前後後的業績影響恐超過半年，吳東璿坦言，連承擔虧損能力較強的大餐廳也撐不下去，如果餐飲景氣低靡的狀況持續到年底，勢必要調整營業模式，設下停損點，「可能會考慮關閉部分樓層」。
而對於本月即將公布2021米其林指南，對於摘星店家是否有幫助？吳東璿表示，台灣消費者喜歡嚐鮮，因為米其林指南而受惠的通常只有新上榜店家，否則不會有太大的幫助，不過雖然業績回升緩步，但除了消費者對於內用信心還未回升，店家也在摸索疫後的經營方式，現階段也算是個緩衝期，讓業者在兩個半月重啟內用後不至於措手不及，也因為如此，現階段並無進行老菜推廣或是舉辦其他消費活動的打算，「因為大家還是怕疫情，也不是推出促銷手段就能改變的事實。」
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