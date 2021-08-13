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開放內用業績不增反減　老牌酒樓嘆：米其林也救不了

▲大三元酒樓董事總經理吳東璿受訪指出，自從全面外帶外送改為開放內用後，業績從原本的4成下跌至3成5。（圖／記者黃仁杰攝）
▲大三元酒樓董事總經理吳東璿受訪指出，自從全面外帶外送改為開放內用後，業績從原本的4成下跌至3成5。（圖／記者黃仁杰攝）

記者黃仁杰／台北報導

2021-08-13 16:04:41

國內疫情降級，全台也有條件開放內用指引，餐飲產業看似能順利回溫，但其實變數還很多。連續三年摘星的粵菜館大三元酒樓董事總經理吳東璿受訪指出，除了目前的餐飲內用指引規範對來客數有限制，其實消費者也還在觀望，不過他也說，自從全面外帶外送改為開放內用後，業績從原本的4成下跌至3成5，原因就是因為想要內用的顧客還未回流，而內用客又重疊了外帶客群，即使2021米其林指南即將公布，對於業績回升恐怕沒有幫助。

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米其林指南於2018年進駐台北，老牌的大三元酒樓連續3年均摘下一星殊榮，但在疫情衝擊之下，老餐廳也無法倖免，過去兩個半月僅經營外帶外送，雖然成長表現是過去的近3倍，但總體業績跌至原先的4成，宣布可開放內用後更慘，但業績反而還下滑至3成5，吳東璿說，不管是業者還是消費者對於內用都在觀望，忠實顧客對於可以開放內用當然是很開心，但也就稀釋了外帶外送業績。

吳東璿指出，目前選擇的應對模式是完全不開放散客席，僅開放包廂，且全數使用隔板，儘管如此，開放內用後的人力配置對於餐廳來說也是一大考驗，「內場的師父不可能動，每天要準備的菜就是那麼多，至於外場的服務人員現在留下全數正職員工，兼職員工還沒辦法復工」，就算疫情能維持現況，吳東璿認為，要消費者願意完全回歸，至少還要等兩個月。

目前在菜色的供應上，即使是原本就有分菜服務的大三元酒樓，因應防疫需求，如小菜和部份港點也只能選擇暫時不供應，不過儘管兩個月後高朋滿座，接客量也無法回歸以往，業績依然低於同期，前前後後的業績影響恐超過半年，吳東璿坦言，連承擔虧損能力較強的大餐廳也撐不下去，如果餐飲景氣低靡的狀況持續到年底，勢必要調整營業模式，設下停損點，「可能會考慮關閉部分樓層」。

而對於本月即將公布2021米其林指南，對於摘星店家是否有幫助？吳東璿表示，台灣消費者喜歡嚐鮮，因為米其林指南而受惠的通常只有新上榜店家，否則不會有太大的幫助，不過雖然業績回升緩步，但除了消費者對於內用信心還未回升，店家也在摸索疫後的經營方式，現階段也算是個緩衝期，讓業者在兩個半月重啟內用後不至於措手不及，也因為如此，現階段並無進行老菜推廣或是舉辦其他消費活動的打算，「因為大家還是怕疫情，也不是推出促銷手段就能改變的事實。」


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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