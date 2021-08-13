丁怡銘牛肉麵風波獲不起訴　柯文哲酸：丁丁是個人才

行政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波，遭市議員告發涉違反食安法，檢察官今（13）日認為罪嫌不足，給予不起訴處分。對此，台北市長柯文哲指出，丁怡銘對業者沒有惡意，有惡意的是對付柯文哲，更酸說「所以丁丁是個人才」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-13 17:49:38｜2021-08-13 17:51:04
北市府今日下午防疫記者會上，媒體詢問丁怡銘不起訴一事，柯文哲說，丁怡銘的所作所為，還沒有達到違反刑法被判刑的程度，他對冠軍牛肉麵沒有惡意，有惡意的是對付柯文哲，最後還酸說「所以丁丁是個人才。」
至於根據「財訊」報導，疫情三級警戒期間，民進黨支持度大幅下滑，國民黨支持度也沒上升，反而是柯文哲領軍的民眾黨，從疫情前的10%提高到15%，外界分析，是因為柯文哲「槓中央」帶來網路高聲量，這也是2024的選戰戰略，藉著打綠營，獲得藍營支持者喜愛。
對此，柯文哲說，做該做的事，Do the right thing，做對的事、把事情做對，要心存善念盡力而為，不要整天想害人，不要想太多，認真做事就好。
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