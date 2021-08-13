XMEN傳染鏈又新增2確診　吃飯、玩桌遊中標

XMEN傳染鏈又新增2確診，分別為案15941、15946，累計至今已有8人確診，高雄市長陳其邁表示，這已經是該群聚造成的第四波的感染，是案15804和友人聚會吃飯、玩桌遊時所感染，新增的2個案是在原來的匡列名單中，兩位都無症狀，是在居家隔離準備解隔離實驗出PCR陽性，並無社區傳播風險。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-13 17:51:04｜2021-08-13 17:57:49
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，新增的兩個個案15941、15946，從脈絡來看，一開始指標個案在7月1至4日和台北友人A、B在某飯店聚會，之後在7月13到16日又到高雄跟15741、15744聚會，這是第一波高雄市的傳染，是該傳染鏈的次波傳染，15744在7月21日和15770接觸，是第三波傳染，再來15770和15804在7月26日接觸，延伸到15804 在7月30日於家中和4位同事聚餐，還有同桌一起玩桌遊，當然都沒有戴口罩。 潘炤穎表示，這樣的連結也顯示精確疫調、擴大匡列，可以將不管是接觸者或未來風險控制在一定範圍內，15941、15946在7月30日和10804聚餐後，在8月1日就被匡列隔離，當時PCR檢驗為陰性，解隔離前採檢出現陽性反應，CT值分別24和24.8，可推測出7月30日的聚會就是他們感染的時間點。 潘炤穎說，7月30日案15804在家中和15941、15946和另兩名同事在家吃飯、玩桌遊，由於是在個人住家，所以大家都比肩而坐，都是一起吃一起聊天沒戴口罩，因而造成這樣的風險，5人吃完飯繼續玩桌遊，接觸時間點從晚上6點半到10點左右，是因為在室內空間共餐、玩桌遊造成的感染，目前整起匡列人數已達到516人，當中有8人陽性。