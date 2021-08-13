COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

XMEN傳染鏈又新增2確診　吃飯、玩桌遊中標

▲高雄新增個案15941、15946，是和15804在家中一起吃飯、玩桌遊確診。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄新增個案15941、15946，是和15804在家中一起吃飯、玩桌遊確診。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-13 17:51:04｜2021-08-13 17:57:49

XMEN傳染鏈又新增2確診，分別為案15941、15946，累計至今已有8人確診，高雄市長陳其邁表示，這已經是該群聚造成的第四波的感染，是案15804和友人聚會吃飯、玩桌遊時所感染，新增的2個案是在原來的匡列名單中，兩位都無症狀，是在居家隔離準備解隔離實驗出PCR陽性，並無社區傳播風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市長陳其邁表示，這已經是XMEN群聚造成的第四波的感染。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，這已經是XMEN群聚造成的第四波的感染。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，新增的兩個個案15941、15946，從脈絡來看，一開始指標個案在7月1至4日和台北友人A、B在某飯店聚會，之後在7月13到16日又到高雄跟15741、15744聚會，這是第一波高雄市的傳染，是該傳染鏈的次波傳染，15744在7月21日和15770接觸，是第三波傳染，再來15770和15804在7月26日接觸，延伸到15804 在7月30日於家中和4位同事聚餐，還有同桌一起玩桌遊，當然都沒有戴口罩。

▲XMEN群聚8名感染者與指標個案的關係圖。（圖／高雄市政府提供）
▲XMEN群聚8名感染者與指標個案的關係圖。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎表示，這樣的連結也顯示精確疫調、擴大匡列，可以將不管是接觸者或未來風險控制在一定範圍內，15941、15946在7月30日和10804聚餐後，在8月1日就被匡列隔離，當時PCR檢驗為陰性，解隔離前採檢出現陽性反應，CT值分別24和24.8，可推測出7月30日的聚會就是他們感染的時間點。

▲XMEN群聚8名感染者與指標個案的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供）
▲XMEN群聚8名感染者與指標個案的發病及活動史。（圖／高雄市政府提供）
潘炤穎說，7月30日案15804在家中和15941、15946和另兩名同事在家吃飯、玩桌遊，由於是在個人住家，所以大家都比肩而坐，都是一起吃一起聊天沒戴口罩，因而造成這樣的風險，5人吃完飯繼續玩桌遊，接觸時間點從晚上6點半到10點左右，是因為在室內空間共餐、玩桌遊造成的感染，目前整起匡列人數已達到516人，當中有8人陽性。

▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（13）公布，新增4例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
73.3%26.7%
2021-08-09-2021-08-12
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀