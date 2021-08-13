防止境外移入個案　陳其邁宣布將提升高雄港埠防疫措施

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日澄清，放寬機組員檢疫期「3+11」政策非破口，今天又以4張圖還原時間軸，仍不認破口說。對此當媒體提問時，陳其邁在高市府今天下午召開防疫記者會做出上述表示。
陳其邁表示，他目前沒看到中央資料，這要從整個疫調流行曲線圖判斷，不過，地方政府的工作就是區域聯防，彼此與中央合作，把防疫落實。不過，他也強調，台灣境外移入個案，從6月都是英國變種病毒，7月開始有8例delta變種病毒，周遭國家delta逐漸成為競爭力強的病毒。
陳其邁指出，港埠分公司引水人，每周也要一次快篩，也希望海巡署第一線人員，接種率以100%為目標，因為他們都會在海上接觸外國人或境外入境人員。
同時，外勞仲介翻譯防疫巴士的司機，務必落實防疫訓練，每周和移工接觸的人員，每周也要居家快篩一次，防疫計程車的防疫工作和訓練，也持續加強。
陳其邁也認為，現在我們疫情最大挑戰，是在社區逐漸清零後，對境外delta變種病毒移入的預防，因此高市府將針對漁工、移工、或境外移入的空海港等，都會把防疫標準提升，預防病毒進入社區。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。