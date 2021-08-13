回擊羅智強指控　鄭文燦：疫情中趁機打劫很Low！

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羅智強臉書文中指出，「今年5、6、7月比去年5、6、7月台灣多死5572人」，若扣除確診死亡約800位民眾，羅智強認為約有4500位死者是直接或間皆與疫情有關。他認為這增加的5,572位死亡人數就是放寬 3+11 的決策者間接害死的。他並直接點名陳時中、范雲、鄭文燦三人正是這個決策的三禍主。
貼文一出，桃園市政府新聞處長詹賀舜發出聲明稿反擊指出，「羅智強多次在沒有任何證據的情況，任意扣帽子說鄭市長是3+11決策者，目前只有一個事實，多次機組員檢疫方案的決策會議，鄭市長都沒有參與過。」詹同時強調，「桃園市機師工會來市府陳情，主題是自主健康管理期間機組員禁止就醫的規定，也沒有討論3+11議題，事後桃園市政府更無發函給中央建議。」
下午桃園市防疫記者會上，市長鄭文燦也親上火線表示，「即便3+11的決策，我並沒有參加，但我認為中央一定是經過很多的專業考慮，才會做成決定」。鄭強調，「除了疫情清零以外，特別強調國境防疫的重要，包括機場是由交通部負責，過來到防疫旅館是我們負責，集中檢疫所是由衛生福利部負責，再過來我們醫院的防線，各個醫院有公立的、私立的，交織成三層的防護網，我們是希望三層防護網可以守住！」最後他再度重申表示，「防疫要同心，口水的紙上抹黑沒有辦法取代扎實的防疫」。
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