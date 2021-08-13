政院推五倍券 朱立倫批蘇揆：臉皮比人民的肚皮重要嗎？
行政院堅持推五倍券，不願發現金紓困，國民黨主席參選人朱立倫今（13）日說，「蘇貞昌的臉皮，比人民的肚皮重要嗎？」他並指出，有媒體揭露，行政院長蘇貞昌堅持要「用錢換券」的原因，竟然是因為不想推行跟前總統馬英九消費券一樣的政策。
記者余祥／台北報導
2021-08-13 18:03:24｜2021-08-13 18:03:34
朱立倫表示，從經濟到疫苗，從防疫到兩岸，因為民進黨的「愛面子」，不想跟國民黨的主張一樣，到底還要賠上多少國人的生命財產安全？他主張從頭到尾都是發現金，讓這波疫情受傷最重的小商家、小店鋪、小吃攤也能受益。
朱立倫說，行政院紓困預算已經花掉6800億元，以特別預算上限8400億計算，目前還剩1600億元可以運用，每個人民發放現金5000元絕對沒問題，但蘇揆堅持去年三倍券效果很好，卻被審計部重重打臉，指出三倍券效益評估欠缺嚴謹，僅是推估，政府應該檢討改善。
朱立倫強調，三倍券的低經濟效益擺在眼前，人民的吶喊就在耳邊，民進黨看不到也聽不到，小商家、小攤販與市井小民的痛苦，政府也完全不放在心上，心裡想的居然是，這樣有沒有面子？