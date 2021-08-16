Lambda病毒是什麼？亞洲已出現首例

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當時日本國立感染症研究所表示，去年8月在秘魯首度有報告顯示有人感染Lambda變異株，之後以南美洲為主的地區Lambda變異株蔓延，美國亦有上千例確診案例。不過現階段對Lambda變異株的資訊量不足，現階段很難評估後續影響。
而東京大學研究人員則在7月28日指出，Lambda毒株刺突蛋白中有七個突變，刺突蛋白有高度傳染性，其免疫逃逸能力也有增強。另外世界衛生組織發布的報稿指出，其刺突蛋白存在數種基因突變，具有更高的潛在感染力，以及更強抵禦中和抗體的能力。
目前全球四種需要關注的變種病毒為「Alpha、Beta、Gamma和Delta」，以Delta的感染強度最高，而Lambda則是最新冒出來的變異毒株，誰都不知道它會怎麼發展。
而根據《紐約時報》的報導指出，綜觀 GISAID的資料，Lambda為最新且致命的變異毒株，且恐怕現有的疫苗難以抵抗它。該毒株在大部份在中南美洲的26個國家中出沒，讓這些國家爆發疫情，且值得注意的是，智利的疫苗覆蓋率高達60%，並不低。然而Lambda卻能在今年引起智利的大規模群聚感染，可能代表它能抵抗現有疫苗。
現階段全球都受到Delta侵襲，連原本防疫表現優良的亞洲部份國家，都陷入疫情煉獄之中，只希望早日獲得足夠和有效的疫苗，度過難關。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《3個月累積超過24萬確診！越南疫苗施打率不到12%》以利了解。
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