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Lambda病毒是什麼？亞洲已出現首例

▲（圖／Pixabay）
▲（圖／Pixabay）

記者賴正琳/綜合報導

2021-08-16 01:00:00

在Delta變種病毒肆虐全球的現今，有另一種變種病毒正悄悄出現，那就是Lambda變異株。究竟Lambda跟Delta有什麼差別呢？四方報團隊帶大家快速了解。

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根據《日本時報》，日本厚生勞動省表示，上個月一名從秘魯抵達東京羽田機場的女性在機場被查出確診COVID-19，經過檢驗後發現她感染的基因序列是Lambda，成境內首例。由於在亞洲罕為人知，日本專家投入研究，並警告：「世界衛生組織（WHO）將Lambda列為全球「需留意變異株」（variant of interest，VOI）。」

當時日本國立感染症研究所表示，去年8月在秘魯首度有報告顯示有人感染Lambda變異株，之後以南美洲為主的地區Lambda變異株蔓延，美國亦有上千例確診案例。不過現階段對Lambda變異株的資訊量不足，現階段很難評估後續影響。

而東京大學研究人員則在7月28日指出，Lambda毒株刺突蛋白中有七個突變，刺突蛋白有高度傳染性，其免疫逃逸能力也有增強。另外世界衛生組織發布的報稿指出，其刺突蛋白存在數種基因突變，具有更高的潛在感染力，以及更強抵禦中和抗體的能力。

目前全球四種需要關注的變種病毒為「Alpha、Beta、Gamma和Delta」，以Delta的感染強度最高，而Lambda則是最新冒出來的變異毒株，誰都不知道它會怎麼發展。

▲（圖／
▲（圖／ GISAID）
根據《紐約時報》的報導指出，綜觀 GISAID的資料，Lambda為最新且致命的變異毒株，且恐怕現有的疫苗難以抵抗它。該毒株在大部份在中南美洲的26個國家中出沒，讓這些國家爆發疫情，且值得注意的是，智利的疫苗覆蓋率高達60%，並不低。然而Lambda卻能在今年引起智利的大規模群聚感染，可能代表它能抵抗現有疫苗。

現階段全球都受到Delta侵襲，連原本防疫表現優良的亞洲部份國家，都陷入疫情煉獄之中，只希望早日獲得足夠和有效的疫苗，度過難關。

如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《3個月累積超過24萬確診！越南疫苗施打率不到12%》以利了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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