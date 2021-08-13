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未遞件申請　金管會廢止蝦皮電子支付許可

▲金管會今日宣布，廢止蝦皮支付許可，意即，蝦皮自明日起必須另找合法的電子支付合作。（圖／NOWnews資料照片）
▲金管會今日宣布，廢止蝦皮支付許可，意即，蝦皮自明日起必須另找合法的電子支付合作。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志康/綜合報導

2021-08-13 18:57:47

金融監督管理委員會今（13）日表示，由於蝦皮支付去年向金管會申請轉型為電子支付，但一直到今日為止，該公司仍未向金管會提出申請，故金管會宣布自明（14）日起，廢止蝦皮支付公司專營電子支付機構業務許可。

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金管會指出，蝦皮支付公司係於109年11月13日取得金管會許可專營電子支付機構業務，依「電子支付機構管理條例」（下稱電支條例）第13條第1項規定，該公司應自取得許可後6個月內（即110年5月13日前）檢具相關書件向金管會申請核發營業執照；惟如有正當理由，依同條第2項規定，該公司得於期限屆滿前申請展延，展延期限不得超過3個月（即110年8月13日前），並以1次為限。蝦皮支付公司前向金管會申請延展申請核發營業執照期限，經金管會同意延展至110年8月13日。

金管會進一步說明，由於蝦皮支付公司未於110年8月13日公務時間內向金管會申請核發電子支付機構營業執照，因此金管會依電支條例第13條第3項規定，廢止蝦皮支付公司之專營電子支付機構業務許可，並指定自110年8月14日起原許可處分失其效力，請蝦皮支付公司採取符合法令規定之因應方案，妥適了結現務及確保用戶權益。

簡單說，就是目前蝦皮購物的金流，都是由蝦皮支付提供服務，自明日起，蝦皮購物將連現行的「代理收付」都不能進行，不過目前正在進行中的交易，金管會要求蝦皮支付必須妥適了結，以維護消費者的權益。

蝦皮支付主要是由於增資案卡在投審會未通過，因此遲遲無法向金管會遞出申請。去年8月31日，SEAMONEY公司向投審會申請增資蝦皮支付公司4.95億元及專營「電子支付業」。今年1月4日，再以希望再檢視《大陸地區人民來台投資許可辦法 》相關法令之規定，先行撤回該申請案；該公司經重新檢視相關規定後，再於今年3月17日再次提出申請。

目前該案還在投審會審查中，投審會針對申請人母公司上層股東實際持有已發行之股份、及蝦皮集團與騰訊集團間是否有其他業務往來，如共同開發產品、管理軟體、委託資訊或技術服務、共享客戶資訊等，函請投資人補正資訊，但至今仍尚未補正。

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