未遞件申請　金管會廢止蝦皮電子支付許可

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SEAMONEY公司向投審會申請增資蝦皮支付公司4.95億元及專營「電子支付業」。今年1月4日，再以希望再檢視《大陸地區人民來台投資許可辦法 》相關法令之規定，先行撤回該申請案；該公司經重新檢視相關規定後，再於今年3月17日再次提出申請。

目前該案還在投審會審查中，投審會針對申請人母公司上層股東實際持有已發行之股份、及蝦皮集團與騰訊集團間是否有其他業務往來，如共同開發產品、管理軟體、委託資訊或技術服務、共享客戶資訊等，函請投資人補正資訊，但至今仍尚未補正。