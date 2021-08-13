竹縣東興圳2期完工景觀升級 縣長楊文科：世外桃源

新竹縣東興圳整體景觀再造計畫第二期接續工程日前完工，自然水圳風貌和綠地大受歡迎，吸引社區居民休閒遊憩。第二期工程包含汾陽堂、公三公園和民俗公園，縣府克服疫情缺工缺料影響，7月底順利完工並驗收，最新完工的3個區域呼應傳統建築設計並保留豐富植栽，串聯一期工程成為完整休憩空間，新竹縣長楊文科昨實地勘查，了解居民需求，並要求縣府團隊細節上改進，務必做到最好，提供民眾最優質的環境。





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楊文科表示，東興圳過去是農業社會重要的灌溉水圳，隨時代和社會變遷已不具原本功能，但留下的水圳和綠帶，成為城市發展下難得的珍貴綠地。一期工程年初已完工開放，獲得民眾好評，很高興二期工程克服疫情期間缺工、缺料的衝擊，順利如質完工，縣府團隊的努力讓民眾感受到這條水圳之美，可說是竹北市的世外桃源。





新竹縣文化局長李安妤表示，第二期工程在公三公園以卵石疊砌圳道，並增設生態島濕地，利用石塊縫隙提供動植物棲地，創造生物多樣性。與一期不同的是，二期範圍並未大幅擴充水域面積，因此植栽設計上盡量保持原有林相，並大量種植草皮綠化。增設水井與水閘門，以補充水源和調節水量水位。生態島目前蓄水量不足，規劃以降低入口圳道高程方式引水，以維持整體景觀和生態環境。公園內的老屋本次未納入工程範圍辦理修復，縣府將以水圳故事館爭取中央補助，為市民提供兼具社區交流、休憩、藝文展演等多功能的空間。





另外，位於陽明交大客家學院北側的綠39圳道民俗公園，本次採卵石構築圳道，以坡度設計增加水流速度，降低水中泥沙等物質淤積影響。新設置人行步道，讓民眾可沿著水圳漫步運動。最後則是汾陽堂工區，改善了入口廣場地坪及人行道，讓鄰近的興隆國小有安全的通學步道，同時完成附屬建築的修繕，汾陽堂目前也正辦理委託經營管理的可行性評估作業，預計在8月21日在新瓦屋集會堂辦公聽會，收集民眾意見，後續採公開甄審方式招商，活化歷史建築。





在綠化植栽部分，文化局請來樹醫師為公園樹木健檢，發現有些樹木因受附近高樓林立，及高大樹木遮蔽日照影響，生長態勢不良，有些則有開放性傷口、白蟻危害而整體健康程度不佳，目前已陸續進行修枝、病樹救治，未來如有新植需求，也會請樹醫師整體評估植栽種類、數量與位置的平衡。



