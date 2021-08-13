【NOW鬼啦】小心晚上突然動起來！ 5 款嚇尿恐怖玩具介紹

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壽屋《半夜鬼上床4 幽冥鬼手》佛萊迪 克魯格出自知名恐怖電影《半夜鬼上床》系列的恐怖人物「佛萊迪 克魯格」，一直是許多喜愛美式恐怖電影粉絲心目中的恐怖大師。招牌的黑色牛仔帽，身穿紅色與綠色橫間長袖衫、黑色西褲，黑色皮鞋，右手帶著有四隻鋒，尤其是毫無皮膚與毛髮的外觀，更是讓人看了不寒而慄。
值得一提的是佛萊迪的黑色牛仔帽可以自由穿脫，雖然拿下帽子之後佛萊迪的整顆潰爛頭就會顯現出來，但是整體感覺似乎就沒有那麼恐怖，反而變成一名彬彬有禮的紳士，也算是另類反差。
LDD 活死人娃娃系列 《復活的克羅伊》出自國外模型廠商 MEZCO TOYZ 活死人娃娃系列的《復活的克羅伊》，生前竟然是被活埋！不過在活死人娃娃的幫助下，克羅伊重新回到了陽世，且有很多話想要對你說。只要按下背上的按鈕，就會聽到克羅伊最無助時的話語。
不過仔細一看，克羅伊有著一對水汪汪的大眼，搭配上紅色的連衣裙以及漆黑的長髮，如果不是活死人的話一定是一名相當可愛的小女孩。趕快買下來和克羅伊一起度過她生前沒體驗過的幸福時光吧！
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LDD 活死人娃娃系列 《恰吉 & 蒂芬妮》知名恐怖電影《鬼娃恰吉》，原本的設定就是一個會殺人的恐怖娃娃，這次還搭配了同樣也是殺人娃娃、同時也是恰吉女朋友的蒂芬妮，讓恐怖度直接x2！
但是細看這次的恰吉，明顯沒有跟電影一樣的恐怖，甚至可以說還有點…帥？反倒是女朋友蒂芬妮笑起來的確是有幾分寒氣。不管如何，買回來的話真的要嚴加看管，否則恰吉和蒂芬妮晚上說不定真的有可能作出18禁的行為…
FUNKO 5 Star 《鬼修女》接下來是由 FUNKO 5 Star 推出的恐怖系列《鬼修女》，但由於由於系列的特色，相對於讓人嚇尿的電影裝扮，在 FUNKO 5 Star 的鬼修女走的是可愛路線，雖然一樣有超重黑眼圈以及蒼白的皮膚，但大眼睛瞬間就把兩個恐怖感降到最低。不過晚上突然看到應該還是會被嚇到，大概…
ECA 《安娜貝爾回家囉》 安娜貝爾雖然和恰吉一樣都是會動的人偶，但是安娜貝爾的恐怖威名應該要比恰吉大上許多。主要原因就是在於現實中真的有安娜貝爾娃娃的存在！這樣一想那麼其他安娜貝爾娃娃是不是且是她的眾多分身之一、其實她一直都在看著你呢…這麼一想恐怖度就瞬間大增。
撇開本尊安娜貝爾不談，由ECA推出的這款玩具看上去也是相當恐怖，雙眼沒有對焦、直挺挺的盯著前方，深怕下一個瞬間眼球或是脖子就會轉過來緊緊死盯著自己。如果晚上突然瞄到這個玩具真的這麼盯著自己看的話，小編一定會尿出來。