全民可望免費領五倍券 政院：評估1000元全由中央吸收
行政院規劃推出振興五倍券，但執政黨內也有不同意見，許多民進黨立委都向政院反映，認為今年疫情比去年更嚴重，希望不要讓民眾還要自付一千元來買五倍券。行政院發言人羅秉成今（13）日表示，行政院長蘇貞昌今天下午召集相關部會首長，就振興五倍券規劃方案進行討論。蘇貞昌認為，此次民眾換購五倍券時應該付的一千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待下週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。
記者鄭宏斌／台北報導
2021-08-13 20:04:01｜2021-08-13 20:15:18
羅秉成表示，蘇貞昌今天下午召集相關部會首長，就振興五倍券規劃方案進行討論。蘇貞昌表示，在防疫團隊及全民努力下，疫情穩定趨緩，為及早準備進入刺激內需消費的振興階段，行政院已著手規劃五倍券的政策方案。經昨（12）日與執政黨立院黨團幹部溝通後，做成發放五倍券、擴大換購五倍券不須負擔一千元之適用範圍等結論，因此院長今日與相關部會就民眾換購五倍券不須負擔一千元之適用範圍進行討論。
羅秉成指出，經各部會盤整後，除去年不用負擔一千元的中低收入家庭等八大類弱勢族群外，若再加上今年紓困4.0領取政府現金紓困的民眾（包括農、漁民、受疫情影響生計的計程車司機、領隊導遊、自營工作者、無保勞工、攤商小販、申辦勞工紓困貸款之民眾、強制停業勞工、無薪假勞工與失業勞工等丶領有家庭照顧防疫補貼的0-12歲嬰幼兒及兒童家庭、國高中身心障礙學生家庭、部分工時勞工等），以及其他受疫情影響工作的族群（例如領取尋職津貼的應屆畢業生等），總計可擴大不須負擔一千元之民眾將超過一千萬人，已近台灣人口的半數。
羅秉成表示，在與相關部會會商後，蘇院長認為，若五倍劵有一半國人免付ㄧ千元，另一半國人卻須要支付，恐易造成民眾比較心態，而有引起社會紛擾之虞。加上，要預先發放一千元予千萬人之程序繁瑣龐雜，行政成本極高。
蘇貞昌表示，台灣今年經濟成長率持續提升，主計處今天剛公布的台灣第二季經濟成長率為7.43%，上半年經濟成長率為8.34%，而全年經濟成長率預測數也上修為5.88%，考量政府整體財政負擔後，經濟成長的成果應可讓全民共享。
基於上述考量，蘇貞昌認為此次民眾換購五倍券時應該付的一千元，可評估全部由中央政府來吸收負擔，請相關部會朝此方向妥慎規劃，但仍待週一上午聽取黨團成員意見後，再做最後定案。