餐飲內用微解封 HUN集團樂見曙光發紅包鼓舞員工士氣

疫情重創餐飲業，但以義式餐廳起家的HUN餐飲集團，在疫情三級警戒期間，不僅保障200多名員工底薪，隨著警戒降級微解封，雙北餐飲業開放內用，集團更大發紅包提振員工士氣，鼓勵員工重新投入工作，迎接五倍券為餐飲業帶來榮景再現。





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自5月中爆發本土疫情至今近三個月，不少餐飲業者因無法正常開店營業，營收大減，僅能靠外帶苦撐。即使如此，固定的人事成本與店租費用並未減少，因此降二級微解封形成兩樣情，有餐飲業者選擇關店停損，也有業者選擇鼓舞士氣、期待加速恢復往日人氣！





▲HUN餐飲集團樂見餐飲內用微解封曙光，七家店200多名員工加碼發紅包，鼓舞士氣。（圖／業者提供）

全台擁有７家店的HUN餐飲集團，在台北、新竹和台中共有5家網美餐廳「宅JAI」，在台中有2家「混HUN」餐廳。七家店各具風格，料理多元美味，在當地都是知名餐廳，生意超火紅。只是在這波疫情衝擊下，也難以倖免受到影響。





執行長陳詠翔表示，疫情真的悶太久了，HUN集團為了保障200多位夥伴，除了在6、7月維持他們基本底薪外，本著「越挫越勇」精神，為了開源擴展更多新業務，例如因應餐飲禁內用，外帶、外送餐飲風潮興起，HUN集團開發燉飯與義大麵調理包等多種新產品。





▲HUN餐飲集團擁有七家店，各具風格，全是網美餐廳，慕名打卡嘗美食粉絲很多。（圖／業者提供）

陳詠翔表示，三級警戒禁餐飲內用，加入外帶、外送是必要的。所以，運用集團獨家橘醬口味做成料理包，將招牌餐點從餐廳送進客人廚房，只要微波加熱，拌麵、拌飯或拌冬粉任你拌，還能原汁原味還原店裡燉飯與焗烤料理，讓消費者宅家就能輕鬆做出好吃料理！





▲ HUN餐飲集團在疫情期間開發多款方便外帶的調理包，讓消費者宅家也能嘗到餐廳級的好滋味。（圖／業者提供）

HUN餐飲集團推出的調理包，風評很好，在警戒時期確實達到開源績效。如今警戒降級，連雙北內用都宣布微解封，陳詠翔就像看到曙光，立馬趁著巡店行程給夥伴發紅包，提振士氣，也告訴大家，準備好開始要忙碌了！





陳詠翔樂觀地說，後疫情時代來臨，加上政府預計10月份發行五倍券，餐飲業可望出現報復性消費潮。他期待疫情趕快緩和，消費者源源回來嘗美味，再創疫情前亮眼好榮景！



