翁啟惠懲戒意見書鬧雙胞　監院：一是訴訟、另是意見

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2019年4月3日，公懲會則以8項違失成立2項記申誡。同年7月，翁啟惠向公懲會聲請再審，但被駁回。2020年，翁啟惠再度向公懲會提再審，但仍遭駁回。
但2021年3月10日，監察院「司法及獄政委員會」，依照監察院「訴願審議委員會」和「廉政委員會」的決議，再行釐清說明，認定翁啟惠無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法。不過，原提案彈劾的王美玉則持不同看法。
翁啟惠則於6月8日再提上訴，懲戒法庭詢問監察院意見，卻發生監院回覆給兩份事實不同、相互矛盾的意見書。
對於這兩份意見說，監院今天也提出說明。關於王美玉的意見書，監察院指出，是於今年7月下旬就行文懲戒法院，是依懲戒法院檢送翁啟惠所提再審上訴狀之來函辦理，依公務員懲戒法規定提出上訴答辯狀函復懲戒法院。
至於蔡崇義、王幼玲、趙永清三人認定翁啟惠並無涉及不法的意見書，則是他們三人就翁啟惠據以提出再審上訴之陳情書研提之核簽意見，後經該委員會依程序陳送召集人核批後，送監察院監察業務處將其意見函送懲戒法院審理參考。
監察院表示，這二公文所依據之辦理來源不同，一係正式之訴訟文件，一係供懲戒法院參考之意見，法律性質也是迥異，但都屬監察委員獨立行使職權之範疇。另依據憲法第77條規定公務員之懲戒，屬司法院（懲戒法院）職權，審理結果監察院都予尊重。
此外，蔡崇義、王幼玲、趙永清三人也發出新聞稿表示，翁啟惠認為有新事證前來監察院陳情。他們三人委員經調查後，確認新事證如下：
1.原起訴刑事部份，經法院無罪判決確定。
2.監察院廉政委員會對翁啟惠財產申報不實之裁罰，連續二次經本院訴願委員會撤銷。
3.監察院移送國稅局，認為翁啟惠逃漏贈與稅的部份，也經國稅局撤銷。
因此，他們提出調查報告，指出原彈劾事由，業經改變。
蔡崇義等表示，翁啟惠依本調查報告向懲戒法院申請再審被駁回後提起抗告。懲戒法院來函，請監院表示意見。依監察法施行細則第十一條，由於原彈劾提案委員仉桂美、包宗和、劉德勳等三位皆已離職，乃由王美玉委員一人核議，之後由本院發函。
蔡崇義等說，但王美玉給懲戒法院之回函堅持原彈劾理由，但未包括新事證。翁啟惠再度向監察院陳情，希望監院將新事證提供給懲戒法院參考。
蔡崇義等說，依「監察院各常設委員會簡化作業規定」，監察院經司獄委員會召集人同意後，發函給懲戒法院提供其參考，至於如何採酌由懲戒法院決定。但由於本案有新事證，理應提供懲戒法院參考，程序並未違法。
新聞來源為Newtalk 新頭殼