泰國反政府示威　一週內4度與警方激烈衝突

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但隨著泰國第3波疫情越來越嚴峻，民眾對政府的不滿聲浪越來越高，學運團體「自由青年」 （FreeYouth）7月18日和8月7日發起抗議，要求帕拉育下台，減少王室和軍隊預算，將預算用於抗疫以及讓泰國人施打mRNA技術的疫苗，兩場抗議都遭到鎮暴警察以催淚彈、橡膠子彈和水砲車驅離。
8月10日另一個學生團體「法政與遊行聯合陣線」（United Front of Thammasat and Demonstration）發起抗議，但同樣被警方以催淚彈、水砲車和橡膠子彈鎮壓。
8月11日抗議團體「衝破天」 （Thalufah）號召支持者集結在勝利紀念碑（Victory Monument）前，準備遊行前往總理帕拉育宿舍所在的軍營，要帕拉育下台，但很快就遭到鎮暴警察攔阻，警察當天逮捕了17名抗議民眾，雙方都有多人受傷。
「衝破天」今天又號召支持者集結，路線同樣由勝利紀念碑遊行前往帕拉育宿舍所在軍營，警方在途中以大型貨櫃攔阻抗議者去路，抗議者朝貨櫃丟擲煙火鞭炮和石塊抗議，鎮暴警察再度出動催淚彈和橡膠子彈。
傍晚一場大雨讓示威人群稍微散去，但仍有零星抗議民眾留在現場，警方不斷清場，直到接近晚間9時的宵禁時間，人潮才逐漸散去。而今天這場衝突是一週以內示威者第4度遭到警方以武力驅離。（編輯：林憬屏）1100813