力抗Delta！放寬第3劑年齡至50歲　以色列再度領先全球

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不過，有鑑於Delta毒株兇猛，以色列政府諮詢小組12日晚間建議，將以色列人有資格接種第3劑疫苗的年齡，從60歲降至50歲，再度領先全球。總理班內特(Naftali Bennett)對此建議表達讚賞，聲稱是「對以色列公民健康的正確決定」以及「抗擊Delta大流行的重要一步」，敦促所有50歲以上符合資格的人，都應盡快前去注射。
根據《以色列時報》等當地傳媒報導，12日的會議上，甚至還有小組成員主張將年齡範圍擴大到40歲以上，原因之一是總理持續向衛生官員、內閣成員甚至顧問小組施壓，要求他們批准40多歲的人也能注射加強針。
然而，並非內閣中的每個人都同意將年齡降到40歲。司法部長吉迪恩·薩爾(Gideon Sa'ar)指出，政府應該先將第3劑的資格降低到50歲以上，然後再視情況，決定是否逐漸降低，以示謹慎。
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