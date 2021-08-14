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力抗Delta！放寬第3劑年齡至50歲　以色列再度領先全球

▲繼7月開放60歲以上年長者施打第3劑新冠疫苗後，以色列現又下修接種年齡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲繼7月開放60歲以上年長者施打第3劑新冠疫苗後，以色列現又下修接種年齡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-14 07:16:03

新冠肺炎持續肆虐全球，傳播力更強的Delta變種病毒，也成為全球的主流毒株，加劇了疫苗需求及分配不公的現象。以色列衛生部諮詢小組12日建議，將第3劑疫苗加強針的適用年齡，從現行的60歲以上，擴大到50歲以上，而以色列總理也已宣布批准這項建議。

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綜合外媒報導，以色列自從2019年年底，新冠疫情由中國武漢爆發、迅速延燒到世界各地之後，便已是全球施打疫苗最快、覆蓋率最高的國家之一，有效控制住其國內疫情。然而，Delta變種毒株來襲，導致以國疫情出現反彈，確診與重症病患數增加，為了與Delta對抗，以色列7月宣布，為60歲以上的老人施打加強針，成為全球首例。

不過，有鑑於Delta毒株兇猛，以色列政府諮詢小組12日晚間建議，將以色列人有資格接種第3劑疫苗的年齡，從60歲降至50歲，再度領先全球。總理班內特(Naftali Bennett)對此建議表達讚賞，聲稱是「對以色列公民健康的正確決定」以及「抗擊Delta大流行的重要一步」，敦促所有50歲以上符合資格的人，都應盡快前去注射。

▲以色列總理班內特積極鼓勵年長民眾接種第3劑疫苗，並力推降低年齡層限制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列總理班內特積極鼓勵年長民眾接種第3劑疫苗，並力推降低年齡層限制。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
根據《以色列時報》等當地傳媒報導，12日的會議上，甚至還有小組成員主張將年齡範圍擴大到40歲以上，原因之一是總理持續向衛生官員、內閣成員甚至顧問小組施壓，要求他們批准40多歲的人也能注射加強針。

然而，並非內閣中的每個人都同意將年齡降到40歲。司法部長吉迪恩·薩爾(Gideon Sa'ar)指出，政府應該先將第3劑的資格降低到50歲以上，然後再視情況，決定是否逐漸降低，以示謹慎。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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