五倍券全民免收1000元！ 綠委：全力協助預算通過
行政院發言人羅秉成昨日晚間表示，蘇貞昌下午召集相關部會首長，就民眾換購五倍券不須負擔1000元的適用範圍進行討論，在政院與民進黨立院黨團幹部溝通後，做成發放五倍券、擴大換購五倍券不須負擔1000元的適用範圍等結論。民進黨立委均表示肯定，並將全力協預算在立院通過。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-14 08:43:49｜2021-08-14 10:40:46
民進黨立院黨團書記長羅致政表示，感謝行政院以及蘇貞昌院長在振興方案定案前，用心誠懇溝通、積極回應民意，規劃讓民眾直接領取5000元的振興券，不用再花錢兌換，他對這個好消息給予高度肯定與深深感謝，也將全力協助相關預算能在立法院順利加速通過。
立委蔡易餘表示，謝謝行政院在定案前，做出很重要的決定，將換購振興五倍券時原本政府要收付的1000元，評估全部由中央吸收負擔。
立委吳思瑤表示，上半年全台經濟成長率為8.34%，政府財政尚有餘裕，可望由政府吸收原訂由民眾負擔換購五倍券的1000元，民眾將可以免費領取五倍振興券，她支持經濟成長的紅利，讓全民均享。未來振興券勢必能夠正向加乘刺激內需市場，大家一起消費，再衝一波，讓台灣好上加好，下週一行政立法會議進行最後討論，這個大利多就可定案。
立委何志偉表示，振興券的議題其實就是這一兩個禮拜，一切都是蒐集民意及討論的過程，過去三倍券創下台灣零售新高，也期待加碼的五倍券能夠再衝一波。
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