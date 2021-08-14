海線首場全視訊徵才開跑 23家廠商釋出逾千職缺

台中市海線首場全視訊徵才活動「畢業就業．夢想起飛」，13日在沙鹿就業服務站舉辦，多達23家廠商釋出1027個職缺，薪資逾4萬元的職缺約有150個，還有500多個不限學經歷職缺，首日吸引300多人次參加線上面試。14日續辦第二場，約有9家廠商釋出近400工作機會，歡迎需要求職者把握。





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市長盧秀燕關心青年就業，特別到場為求職青年加油打氣，並透過遠端視訊感謝在地企業釋出職缺相挺。盧市長表示，台中去年率六都之先，首創視訊徵才活動。今年擴大舉辦全視訊徵才2.0服務，持續協助市民就業。





盧市長指出，今日邀集明昌國際、今國光學及天力離岸風電等23家海線地區廠商，共同辦理海線首場全視訊徵才，共提供1,027個職缺，希望青年積極參與求職面試，也感謝企業釋出優質職缺挺市民就業。此外，市府自8月起每週會推出就業活動，「週週皆是就業週」，歡迎市民把握。





▲中市海線首場全視訊徵才開跑，市長盧秀燕向求職者打氣加油。（圖／台中勞工局提供）

勞工局長張大春指出，全視訊徵才活動吸引逾300人次線上面試，現場也提供便民服務，讓到場民眾可預約使用視訊設備，避免連線不穩而造成面試品質不佳，確保求職過程順利進行。





勞工局表示，除推出全視訊徵才活動，市府也提供青年就業金安薪方案，只要設籍台中市29歲以下青年，經就業服務處推介就業成功，並連續就業滿3個月及6個月，可分別請領1萬元及1萬2千元獎勵金，符合資格的青年都可申請。





台中市就業服務處表示，14日徵才活動尚有9家廠商、384個工作機會，有需求民眾，可到沙鹿就業服務站免費借用視訊設備安心面試。此外，勞工局預計於9月辦理就業博覽會，邀請優質廠商共襄盛舉，也歡迎民眾把握機會踴躍參加。更多台中市徵才活動資訊，歡迎電洽1999市民一碼通或04-22289111分機36100，也可到「臺中市就業服務處」網站（https://www.eso.taichung.gov.tw/834066/Lpsimplelist）查詢。



