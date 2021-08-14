814慰安婦紀念日　朱立倫：持續爭取遲到的正義

國民黨主席參選人朱立倫今（14）日在臉書表示，八一四是個需要被記得，既驕傲又傷痛的日子。這一天既是中華民國的空軍節，同時也是國際慰安婦紀念日。我們不能忘記當年空軍先烈奮勇飛向天空、為國家抵禦外侮的犧牲，也不能忘記在二戰期間，在當時仍被日本殖民統治下的台灣，有無數台灣婦女同胞被日軍以詐欺甚至拐賣的方式帶走，被迫從事軍事性奴隸工作，直到今天，台灣的慰安婦阿嬤只剩下最後一人，但她們依然等不到日本的正式道歉與賠償。
記者余祥／台北報導
2021-08-14 10:06:34｜2021-08-14 10:06:44
他指出，1937年，八一三淞滬會戰在上海開打後，中華民國空軍第四大隊中校大隊長高志航主動出擊、率隊迎戰，以4比0的傲人戰績殲滅來犯日機，也是中華民國空軍在空戰中對日的首勝，極大鼓舞了抗戰初期的全國民心士氣。「身為中華民國的空軍，我們怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威！」這是高志航大隊長傳頌至今的名言。二次世界大戰與對日抗戰結束後，國民政府下令訂立此日為空軍節，紀念當年英勇捍衛領空的空軍健兒。
朱立倫說，我們不能忘記當年空軍先烈奮勇飛向天空、為國家抵禦外侮的犧牲，也更不能忘記今日的台灣時時刻刻仍然面臨對岸中共軍機、軍艦繞台的武力威脅。近年來，中華民國空軍升空攔截、執勤捍衛領空的壓力越來越大、戰備油料零件的耗損也越來越大，需要政府與國人的共同關注與支持。
他表示，但是知道有中華民國空軍在守護我們的天空，他很安心。謝謝所有的空軍弟兄姊妹與各位的眷屬，也希望大家在這個日子，都可以和他們說聲謝謝與加油。
朱立倫指出，我們也不能忘記在二戰期間，在當時仍被日本殖民統治下的台灣，有無數台灣婦女同胞被日軍以詐欺甚至拐賣的方式帶走，被迫從事軍事性奴隸工作，也是世人所熟知的「慰安婦」。她們身心飽受凌辱，即便回到家鄉，也成為一輩子不敢開口、揮之不去的傷痛。直到今天，台灣的慰安婦阿嬤只剩下最後一人，但她們依然等不到日本的正式道歉與賠償。
朱立倫強調，這段悲慘歷史不但要重視，還要為慰安婦本人及家屬，爭取人權和公道，不管我們跟日本關係如何，這是我們最重視的人權問題，也是歷史真相的大是大非，否則慰安婦「生不得安撫，死不得安息！」歷史真相與前人的犧牲奉獻不只該被記得，我們更要繼續承繼前人的努力，繼續捍衛我們的天空，繼續為爭取那遲到的正義發聲。