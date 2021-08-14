升級型F-16V肩負戰巡任務 空軍：組件爭取原廠授權認證
為慶祝空軍「八一四勝利」84週年，空軍雖然受疫情影響並未舉辦營區開放，但仍在中華民國空軍臉書粉絲專頁公佈年度操演成果影片，展現空軍健兒們在疫情中恪守職責，戮力戰訓本務，守護領空，捍衛國家安全。空軍表示，國機國造的「勇鷹」高教機按造期程如期進行，由漢翔公司進行的升級型F-16V戰機也陸續完成接裝及各項戰備訓練，擔負起空中戰鬥巡邏與警戒任務，並爭取原廠認證F-16V組件。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-14 10:31:02｜2021-08-14 10:38:29
空軍在紀念影片中，說明空軍官兵執行「戰術總驗收—天龍操演」、「海空精準飛彈射擊聯合訓練」、「實彈投擲訓練」及「紅外線飛彈射擊訓練」等操演，發揮官兵求精求實、從嚴從難的戰備整備作為。
空軍也透過影片表示，「鳳展專案」F-16 BLOCK20型機的性能提升至今，陸續完成接裝及各項戰備訓練，擔負起空中戰鬥巡邏與警戒任務，並且積極整合國內產業能量，爭取原廠洛克希德馬丁公司授權認證，以建立組件產製及完整修能，除可縮短維修期程，提高裝備妥善，更能確保空防戰力。
面對中共軍機不斷擾來，空軍強調，官兵應深刻體認維繫和平，需建構在堅實的戰備整備上，空軍健兒們持續發揚筧橋精神，為國家建構堅實強大的可恃戰力。