如南韓催貨莫德納？陳時中：已有多方管道視訊文書溝通
南韓派代表到美國催貨莫德納，莫德納也善意回意並道歉，外界也好奇我國是否也要積極催貨？以及會不會影響到之後莫德納的購買進度？為此，指揮中心指揮官陳時中今（14）日表示，「全世界需求那麼多，縱使有調整，相信也不會影響到我們。」陳也強調我們有多方管道，以視訊與文書往來溝通協調。
記者許家禎／台北報導
2021-08-14 15:53:38｜2021-08-14 15:54:46
南韓代表到美國催貨莫德納，莫德納向南韓道歉，目前雙方正在協議如何讓疫苗能維持穩定供給。而外界也好奇，我國與莫德納公司接洽進度又是如何？以及，若莫德納供貨給南韓，會不會擠壓到我國購買的期程與數量？陳時中表示，製程的排定、供貨的情況，各大疫苗廠都有既定的政策。
陳時中指出，這次韓國親自到美國，雙方表現出來是「禮尚往來」，但他強調全世界的需求那麼多，縱使有調整，應該也不會影響到我們。這次受影響，主要是整體全球大家都一樣，之前莫德納坦言實驗室出包，全球出貨可能都要被延遲一個月左右。
陳時中表示，催貨到底有沒有效，我們可以持續觀察，但我方也有多方管道，主要是駐美代表處與華府，以及莫德納公司等都會齊頭並進，用視訊或文書往來，也有很多人努力溝通協調，其中也包括歐洲也有關係人大家一起去努力。
至於外傳民間自購捐贈的BNT疫苗，將提早9月中到貨，且這批有180萬劑？陳時中回應，疫苗到貨時程都有保密協定，「我只能講，這段時間會來」！
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