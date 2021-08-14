第六輪高端8／16開放預約、23日開打　符合資格條件出爐

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心指出，「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )將自8月16日上午10時至8月18日中午12時止開放預約，此期可接種疫苗為高端疫苗，符合預約資格對象如下：

一、65歲以上(含)[即1956年12月31日(含)以前出生]長者

二、64歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]第九類對象

三、64歲至36歲(含)[即1985年12月31日(含)以前出生]民眾

指揮中心說明，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此期預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。