第六輪高端8／16開放預約、23日開打 符合資格條件出爐
中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，第六輪疫苗施打日期為8/16上午10點到8/18中午12時開放預約，此期可接種疫苗為高端疫苗。符合預約資格對象有65歲以上長者、64歲至20歲(含)第九類對象、64歲至36歲(含)民眾。施打時程為8/23到8/29，會視疫苗供應期程調整接種場次。
記者許家禎／台北報導
2021-08-14 14:30:32｜2021-08-14 14:31:51
指揮中心指出，「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )將自8月16日上午10時至8月18日中午12時止開放預約，此期可接種疫苗為高端疫苗，符合預約資格對象如下：
一、65歲以上(含)[即1956年12月31日(含)以前出生]長者
二、64歲至20歲(含)[即2001年8月23日(含)以前出生]第九類對象
三、64歲至36歲(含)[即1985年12月31日(含)以前出生]民眾
指揮中心說明，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此期預約預定於8月23日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
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