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Delta仍是傳染力最強　陳時中：邊境管制沒要放鬆

▲中央流行疫情指揮中心今（14）日舉行記者會，說明最新疫報（圖／取自免費圖庫）
▲中央流行疫情指揮中心今（14）日舉行記者會，說明最新疫報（圖／取自免費圖庫）

記者許家禎／台北報導

2021-08-14 15:16:52｜2021-08-14 15:55:49

目前國際除了Delta變異株之外，也有國家受到哥倫比亞變異株、以及祕魯Lambda變異株的侵襲，各國邊境管制尤為重要。指揮中心今（14）日指出，目前傳染力最強的還是Delta，至於新的病毒株會觀察是否對疫苗有更大的抵抗，而指揮官陳時中強調，為防堵各式病毒株，目前邊境管制沒有要放鬆。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前國際上並沒有報告指出哥倫比亞變異株、以及祕魯Lambda變異株的傳染力比Delta還強。目前傳染力最強的仍是Delta，Delta也成為許多國家主要流行的病毒株。比較擔心是，新的病毒株對於疫苗會不會有較大的抵抗，這部分會持續關注。

羅一鈞指出，邊境管制上會持續偵測，是否有不尋常的變異株，也會跟專家討論是否要修改一些隔離治療或解隔離的條件。而指揮官陳時中表示，為了防堵各式變異株，目前邊境管制沒有準備要放鬆，會持續這樣的強度管理。

羅一鈞指出，從7/2統計到8/14，共145例境外移入病例，其中40例有接種疫苗紀錄，40例中有14例是接種第一劑、有26例是接種兩劑，但接種兩劑再加上14天產生完整保護力的只有14例，其中又有2例是接種第二劑產生保護力之前，就已經在國外感染，因此等於只有12例是接種兩劑且有完整保例力，入境檢驗仍呈現確診，比例不到10%。

羅一鈞表示，這12例當中，有3例基因定序為Delta病毒。至於12例接種的疫苗廠牌為，輝瑞5例、嬌生與莫德納各3例、AZ有1例。

▲8月14日新增3例本土確診個案。（圖/NOWnews今日新聞製表）
▲8月14日新增3例本土確診個案。（圖/NOWnews今日新聞製表）
▲8月14日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲8月14日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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