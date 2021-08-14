赴台東行銷台北　柯文哲：盼疫情隨熱氣球升空消逝

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熊讚熱氣球高19公尺，柯文哲特別提到熊讚的誕生，緣起於兩年前他首度到台東進行市政交流，當時他特地參觀了當地的熱氣球學校，馬上想到應該把台北意象做成熱氣球，以帶動城市行銷，於是有了後續計劃。柯文哲並笑稱因為北市沒有地方可以放置這麼大型的熱氣球，就先把熱氣球寄養在台東縣，他也特別感謝台東縣政府幫忙當「寄養家庭」，把熊讚照顧的頭好壯壯。
熊讚熱氣球國際編碼為B-10408 ，當它與台東HELLO KITTY熱氣球一同飛向蔚藍的天空，立刻成為全場最吸睛組合。新冠肺炎本土疫情趨緩，柯文哲更期盼疫情所帶來的紛擾，能隨著熊讚熱氣球冉冉升空而消逝，讓民眾再次感受到幸福與希望的力量。
熊讚熱氣球與熊讚本尊相繼亮相後，立刻成為開幕式現場媒體與民眾焦點，台東縣長饒慶齡也忍不住大讚熊讚實在好可愛，開幕式結束，柯文哲即與北市觀光傳播局長劉奕霆共同乘坐熊讚熱氣球，升空俯看台東綠意盎然的林園、稻田，與山川美景。讓台北與台東的城市行銷與交流上升到新的高度。
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