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拒打疫苗到校罰2萬台幣　美國大學鐵腕拚防疫

▲美國西維吉尼亞州衛理公會學院規定，未來學生若沒接種疫苗就出現在校區，將被處以罰金。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國西維吉尼亞州衛理公會學院規定，未來學生若沒接種疫苗就出現在校區，將被處以罰金。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-14 11:04:33｜2021-08-14 11:06:05

為了防止Delta變種病毒繼續破壞美國的防疫成果、阻礙經濟復甦，美國陸續有企業或政府單位，改變先前的鼓勵模式，開始強制員工必須接種疫苗才能工作，現在傳出有大學院校也將規定學生，未打疫苗不得到校，否則將被處以750美元(折合新台幣約2萬856元)的罰款。

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綜合美國《哥倫比亞廣播公司》(CBS)等外媒報導，美國西維吉尼亞州衛理公會學院(West Virginia Wesleyan College)宣布，從9月開始，如果學生在未接種疫苗或沒有疫苗接種證明的情況下出現在校園內，將面臨750美元罰款；同時，他們也會被要求配戴口罩、保持社交距離，每週接受新冠病毒測試，而且只能有限度地使用部分校園設施和場地。

不僅如此，如果有任何學生確診，卻又無法即刻返家，將會被收取250美元(折合新台幣約7000元)的在校隔離費。

規定宣布後，引起不小的批評聲浪，西維吉尼亞州衛理公會學院聲稱，校方並不希望有機會收到罰金，但不得不這麼做，以確保每個學生都能安全，而有關費用除了支付額外的檢測費以外，也會用在部署其他防疫資源上，至於不願遵守校園防疫指導方針的學生，將面臨學生司法訴訟。

該學院並指出，目前已有約90%的教職員工接種了疫苗，有很大比例的學生也已經接種。

根據西維吉尼亞州衛生部的數據，過去幾天該州新增了1037例確診，每日陽性率為 8.11%。州長吉姆·賈斯蒂斯(Jim Justice)表示，因為Delta變種導致疫情在全州蔓延，情況將變得相當艱難；新冠疫苗跨機構聯合工作組主任吉姆霍耶(Jim Hoyer)也在一份聲明中警告：「如果我們不加快疫苗接種的步伐，將使我們的醫護人員和醫院處於極其困難的境地。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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