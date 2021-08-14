拒打疫苗到校罰2萬台幣　美國大學鐵腕拚防疫

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不僅如此，如果有任何學生確診，卻又無法即刻返家，將會被收取250美元(折合新台幣約7000元)的在校隔離費。
規定宣布後，引起不小的批評聲浪，西維吉尼亞州衛理公會學院聲稱，校方並不希望有機會收到罰金，但不得不這麼做，以確保每個學生都能安全，而有關費用除了支付額外的檢測費以外，也會用在部署其他防疫資源上，至於不願遵守校園防疫指導方針的學生，將面臨學生司法訴訟。
該學院並指出，目前已有約90%的教職員工接種了疫苗，有很大比例的學生也已經接種。
根據西維吉尼亞州衛生部的數據，過去幾天該州新增了1037例確診，每日陽性率為 8.11%。州長吉姆·賈斯蒂斯(Jim Justice)表示，因為Delta變種導致疫情在全州蔓延，情況將變得相當艱難；新冠疫苗跨機構聯合工作組主任吉姆霍耶(Jim Hoyer)也在一份聲明中警告：「如果我們不加快疫苗接種的步伐，將使我們的醫護人員和醫院處於極其困難的境地。」
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