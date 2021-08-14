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窮國沒疫苗富國卻打第3劑　牛津專家：恐釀全球更多死亡

▲富裕國家陸續宣布開打第3劑疫苗的消息，讓國際公衛專家看了十分擔心，認為這只會變相增加疫苗分配的不公，導致更多人死去。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲富裕國家陸續宣布開打第3劑疫苗的消息，讓國際公衛專家看了十分擔心，認為這只會變相增加疫苗分配的不公，導致更多人死去。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-08-14 12:20:40｜2021-08-14 12:23:20

Delta變種新冠病毒攻陷多國，引發新一波疫情流行，為了加強國民防護力，富裕國家包含以色列、法國、德國、美國等，都已經開始或規劃第3劑疫苗加強針的施打，以色列更將原本的60歲以上年齡限制降為50歲，讓公衛專家看了越來越擔心，疫苗分配不公的情況再繼續下去，只會導致全球疫情繼續惡化。

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綜合《衛報》等外媒報導，牛津疫苗小組專家波拉德(Andrew Pollard)、全球疫苗免疫聯盟執行長伯克利(Seth Berkley)發表聲明，呼籲各國決策者，關鍵時刻應做出對的抉擇，因為只要有一個先進國家開始大規模施打加強劑，就等於向全世界傳達「加強劑是必要」的訊息，導致更多疫苗被從分配體系中抽走。

波拉德和伯克利在聲明中警告，隨著更多疫苗流向富國，許多的人將死去，因為他們甚至沒有機會獲得第1劑疫苗，如果數百萬人在缺少強力科學實證的情況下，仍強行施打加強劑，歷史也將記住政治領導人，是如何拒絕在重大危機之際履行人道責任的那一刻。

波拉德和伯克利指出，雖然疫苗帶來了希望，但許多國家仍處於絕望之中，醫院瀕臨崩潰：「如果我們做對了，今年本來將死於新冠肺炎的大多數人就可以得救。而讓各國的高危族群都接種疫苗，也符合我們的共同利益，可能降低出現新變種的風險，還將減輕衛生系統的壓力，讓旅行能再度開放，重振全球經濟。」

2人亦強調，疫苗接種政策的目的，不是只為讓接種者完全不被感染，而是預防重症住院與死亡，若只在意抗體濃度，結果就是所有人都要一再施打疫苗，以對抗不斷變異的病毒。最後波拉德和伯克利的總結是，「既然已經有時間可以奢侈的打2劑疫苗，就不該急於幫數百萬人再打加強劑；對那些一無所有的人，時間已經不多了。先接種第1劑，就這麼簡單。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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