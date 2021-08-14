窮國沒疫苗富國卻打第3劑　牛津專家：恐釀全球更多死亡

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波拉德和伯克利在聲明中警告，隨著更多疫苗流向富國，許多的人將死去，因為他們甚至沒有機會獲得第1劑疫苗，如果數百萬人在缺少強力科學實證的情況下，仍強行施打加強劑，歷史也將記住政治領導人，是如何拒絕在重大危機之際履行人道責任的那一刻。
波拉德和伯克利指出，雖然疫苗帶來了希望，但許多國家仍處於絕望之中，醫院瀕臨崩潰：「如果我們做對了，今年本來將死於新冠肺炎的大多數人就可以得救。而讓各國的高危族群都接種疫苗，也符合我們的共同利益，可能降低出現新變種的風險，還將減輕衛生系統的壓力，讓旅行能再度開放，重振全球經濟。」
2人亦強調，疫苗接種政策的目的，不是只為讓接種者完全不被感染，而是預防重症住院與死亡，若只在意抗體濃度，結果就是所有人都要一再施打疫苗，以對抗不斷變異的病毒。最後波拉德和伯克利的總結是，「既然已經有時間可以奢侈的打2劑疫苗，就不該急於幫數百萬人再打加強劑；對那些一無所有的人，時間已經不多了。先接種第1劑，就這麼簡單。」
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