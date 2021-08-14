帛琉旅遊打疫苗回台怎證明？陳時中：以當地核發證明為主
國內疫苗庫存量不足，許多民眾乾脆選擇出國打疫苗，而今（14）日台帛旅遊泡泡再度啟動，大多數旅客也都有申請施打疫苗，但回台後要如何證明自己打過疫苗？為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前台灣無法發證明，仍會以施打當地的證明為主。
記者許家禎／台北報導
2021-08-14 14:45:25｜2021-08-14 15:55:20
台帛旅遊泡泡今（14）日再度啟動，首班共有132名台灣旅客，航班約9成滿，而帛琉觀光局指出，目前大多數旅客都有申請施打疫苗。不僅民眾參加旅行團行程順便打疫苗，許多民眾也選擇到國外打疫苗，但回台後要如何證明自己打過疫苗？有沒有可能台灣這裡會發類似的「小黃卡」？
國外打疫苗沒有黃卡，要如何認證？指揮官陳時中表示，不管是在帛琉打疫苗或是在國外打疫苗，都會核發當地的相關證明，目前台灣無法發證明，因為還沒有雙邊認證的機制，因此在台灣，會以接種當地開的證明為主。
至於民眾國外混打，回台會被承認嗎？陳時中指出，要看效果以及當地證明的有效性，未來若有官方認證的程序就會被承認。另外打的廠牌，如果台灣有發EUA的，接種順序也符合，也都會被承認。
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