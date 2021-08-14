豪雨農損逾5.6億　農委會籲應核實申報

（中央社記者吳欣紜台北14日電）根據統計，中南部豪大雨導致的農業損失，截至今天上午11時已突破新台幣5.6億元，農委會今天說，農民申請農業救助應損失率達20%以上才可領取現金救助，呼籲農民核實申報。





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7月底到8月上旬豪雨造成中南部農損嚴重，農委會今天上午公布最新農業災情統計，截至今天上午11時，農業產物及民間設施估計損失計新台幣5億6089萬元。





以縣市來看，以嘉義縣損失1億2532萬元最多，南投縣1億599萬元、高雄市9056萬元次之；若以作物來看，主要受損作物為木瓜，被害面積783公頃，損害程度22%，換算無收穫面積169公頃，損失金額9223萬元，其次為落花生、紅龍果、龍眼及巨峰葡萄等。





為協助農民，農委會日前已公告部分縣市的農產業全品項或部分品項現金救助與低利貸款，也依科學證據並公告部分農作物受損明確品項，公所可以免勘查損失率、減輕基層公所勘查壓力。





不過，近來卻有不實消息傳出，農民只要有申請農業天然災害救助就可以免勘查直接領到救助金。





農委會今天澄清，農民申請救助應達損失率20%以上才可領取現金救助，如果有虛報，除了不給予救助外，下次發生災害時也不會救助。





農委會說，專家會議日前應用歷史經驗、科學數據、各地強降雨及作物耐受性等因素綜合評估，研議簡化勘查作業，若屬免勘查損失率20%以上品項，可於救助系統內比對過去歷史資料，包括產銷履歷、過去5年農業天然災害救助、及過去3年對地綠色環境給付計畫等有案者，其客觀條件可認定有耕作事實者，就會予認定給予救助。





農委會表示，如果不具上述歷史資料，還是應勘查認定耕作事實，此次簡化作業也採抽樣20%以上辦理認定。





另外，若是還未列入免現勘損失率20%的品項，仍應依現有的農業天然災害救助作業程序辦理實地勘查。





農委會表示，所有申請救助案件的救助品項損失率都應達20%以上才可領取現金救助，呼籲農民依實際種植品項及受損率達20%以上申請救助，好讓縣府及公所依簡化災損認定作業及早完成勘災，讓農民早日領取救助金進行復耕。（編輯：陳政偉）1100814



