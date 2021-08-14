湖北暴雨百萬人受災　男痛失5至親：妻子肚裡還有寶寶

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金勇的岳父是柳林鎮國土資源所的退休員工，平常就住在所內1樓的宿舍，金勇的妻子近日剛好帶放暑假的兒子回外公家，金勇因故不能時常探訪，所以妻子都會拍一些兒子的短片傳給他。12日凌晨4點，柳林鎮的雨勢極大，國土資源所的張所長和2位工作人員，急忙將1樓的檔案資料、電腦等往2樓搬，但水勢漲得非常快，手忙腳亂之時，接到了金勇岳父母的求救電話。
電話那頭的人焦急的表示，水漲得太快，他們都被困在屋裡，可能因為故障，防盜門怎麼都打不開；張所長派去幫忙的員工半游半走，在金勇岳父母家外面撞了好久的門，但始終沒有打開，後來水越漲越高，屋內斷電燈滅，該名員工被迫先回到所內，帶水勢平穩後再做打算。
等水勢平穩後，張所長等人再次趕到金勇岳父母家，但防盜門還是打不開，只能等救援隊前來救援。12日上午7點左右，消防員終於趕到現場，使用破拆工具將門打開，進屋後發現，金勇的岳父母、妻子、兒子都已經遇難了。接到噩耗的金勇馬上向工作單位提出申請，從外地趕回岳父母家中。
金勇難過的表示，他與妻子2014年結婚，隔年就生了兒子，現在老婆已經懷孕8個月，原本就要迎來二寶了，現在卻只能看著妻子留下的鑰匙圈落淚，上頭的照片正是他們結婚的婚紗照。張所長也嘆息著指出，金勇岳父母一家人都很好，做飯時經常會喊上值班人員一起吃，已經不知道吃過多少遍他們做的家常菜，現在發生這種憾事，讓他和所內的同事都十分痛心。