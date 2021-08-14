根本姊妹！邱淑貞現身愛女生日趴 53歲「絕美容顏」再現
香港性感女神邱淑貞與富商沈嘉偉結婚，長女沈月繼承媽媽的美貌，被封為「超正星二代」，還曾登上香港時尚雜誌《ELLE》封面。昨（13）日沈月曬出一系列20歲生日趴的照片，她難得與相差33歲的媽媽同框，邱淑貞凍齡的臉蛋令人驚豔，2人看起來根本不像母女。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-14 15:07:46｜2021-08-14 15:19:30
只見沈月以一襲香檳色細肩洋裝出席派對，微低胸的平口造型，加上心機滑落的毛毛披肩，襯托出她雪白肌膚，上頭還有珍珠項鍊增添貴氣，而她精緻的妝容搭配華麗的頭飾，名媛氣質難以忽視，整體看下來復古、絕美，亦不失性感。
邱淑貞盛裝出席女兒的生日派對，她面對鏡頭露出迷人笑容，母女倆好感情表露無遺，值得注意的是，2人同框的模樣完全看不出年齡差異，看來除了沈月繼承媽媽的基因之外，53歲邱淑貞的絕美樣貌也不失當年女神風采。
從沈月的貼文可以看到，她享受奢華的生日派對之餘，也不忘做愛心，透露自己沒有收任何禮物，希望藉由家人、朋友們的捐款來做公益，幫助馬達加斯加的饑民，「因為非洲馬達加斯加剛剛遇到了旱災、風沙災，讓很多家庭連喝水和吃的都沒了，很感謝能夠捐贈4500餐飯給這些家庭」。