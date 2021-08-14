瑤瑤單身2年想玩交友軟體　要求蔡凡熙符合「人體工學」

2021年浪漫愛情片《再說一次我願意》由郭書瑤（瑤瑤）、蔡凡熙飾演男女主角，今（14）日適逢七夕情人節，2位主角合體現身聖興天后宮，發送與交友軟體合作的脫單包，並在廟中掛上108條紅線，期待票房大賣。值得注意的是，郭書瑤、蔡凡熙目前都單身，合作多次又交情深厚，居家防疫期間還一起視訊健身運動，被問到有沒有日久生情，郭書瑤笑說蔡凡熙可以把肌肉練得更厚實，躺上去才能符合「人體工學」，蔡凡熙則立刻承諾會盡快鍛鍊，明年6月再讓瑤瑤驗身檢查。

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▲郭書瑤（右）、蔡凡熙（左）在電影《再說一次我願意》男女主角。（圖／皮諾丘電影提供）

× ▲郭書瑤（右）、蔡凡熙（左）在電影《再說一次我願意》男女主角。（圖／皮諾丘電影提供）

蔡凡熙坦言過去曾在家點蠟燭討女友歡心，瑤瑤也收過男友耍浪漫在家排滿蠟燭，表示一開始還覺得很開心，但仔細一看，男友竟然是用自己收藏的全新香氛蠟燭，瞬間氣得喘不過氣，不過為了不潑男友冷水，瑤瑤就沒有向對方抱怨。而蔡凡熙也提及自己失望的送禮經驗：「有一次為聖誕節買了鞋，結果聖誕節前就分手，最後只能默默在聖誕節前，帶到學校塞進對方的抽屜裡。

▲郭書瑤透露前男友曾耍浪漫在家排滿蠟燭。（圖／皮諾丘電影提供）

× ▲郭書瑤透露前男友曾耍浪漫在家排滿蠟燭。（圖／皮諾丘電影提供）

單身2年的郭書瑤坦言已經有使用交友軟體的念頭，不過還是會擔心放照片上去後，會被認為是盜圖。蔡凡熙表示自己曾經使用過交友軟體，不過沒有放自己的照片，只是為了「看妹」，也透露曾特地拜月老求粉絲，還在媽媽要求下，用台語向月老祈求。

▲蔡凡熙坦言過去曾在家點蠟燭討女友歡心。（圖／皮諾丘電影提供）