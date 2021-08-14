麻豆文旦鮮採上市 歡迎來台南用5倍券還可抽現金汽車

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黃偉哲表示，今天是七夕情人節，又是文旦節記者會，台南是全台文旦最早進入產季的產區，麻豆的文旦更是品質優良遠近馳名，受到眾多消費者喜愛，也是中秋送禮應景首選，他非常榮幸能推薦給全國民眾。文旦上市後剛好遇到振興5倍券的發行。各地都在加碼，台南要把握這次好機會讓文旦市場能大發利市，農民增加收入，消費者除了用使用5倍券買到CP值高的台南文旦外，還可以參加台南購物節的活動，絕對是物超所值，一舉數得。黃偉哲日前已經透露，今年台南購物節一定會花盡心思準備驚喜大獎，目前已知大獎有油電混合車跟現金。
農業局長謝耀清指出，南市文旦種植面積為1,109公頃，約占全台27%，產量為25,972公噸，面積及產量皆為全國第一。今年雖遭遇乾旱缺水，及日前旺盛西南氣流帶來大雨，所幸文旦產量及品質皆未受到重大影響。其中麻豆區為本市最大產區，種植面積達847公頃，產量20,312公噸。因應產季到來，農業局也將規劃辦理一系列行銷及展售活動，全力促銷文旦。疫情已逐步趨緩，除了麻豆文旦節外，相關系列活動也將陸續開跑，除有柚園採果樂外，主場活動將於9月5日在麻豆總爺藝文中心舉辦，現場將有優質麻豆文旦展售，還有好柚禮品將贈送給民眾，以及DIY體驗與精采舞台活動，活動也將依中央疫情指揮中心防疫相關規定隨時滾動調整，相關訊息也將於麻豆區公所臉書更新，邀請大家屆時一同遵守防疫規定，共襄盛舉。