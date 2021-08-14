北市驗出首例哥倫比亞病毒株　黃珊珊公布因應措施

新冠肺炎本土疫情趨緩，不過北市昨日驗出首例哥倫比亞病毒株，台北市副市長黃珊珊今（14）日公布應對變種病毒株防疫措施，若有年紀較大、慢性病，或是境外病毒株等3種狀況，將會先移置到醫院。
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北市今日下午防疫記者會上，黃珊珊提到，近期境外移入的個案確診數有增加的趨勢，但昨日在劍潭集中檢疫所驗出了哥倫比亞病毒株，這也是要特別注意的，尤其是Delta病毒來勢洶洶，絕對不能掉以輕心。在與中央溝通過後，未來在集中檢疫所或專責版防疫旅館，若有年紀較大、慢性病、境外移入特殊變種病毒株，將全數轉送醫院，因為現在醫院量能足夠。
黃珊珊珊進一步指出，上一次就是因太多病人沒送進醫院、專責旅館也開得匆忙，目前有幾個備援的旅館，現在都轉回去收居家檢疫、居家隔離的民眾，但市府也和業者講好，只要疫情起來就要變回專責防疫旅館，之前招募的醫護退休人力也都在備援中，只要隨時發生都可以隨時上線。備援人力隨時準備好，「要有一批人是可以隨時上戰場！」
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