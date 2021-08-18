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金曲32／大陸、台灣女神搶歌后　譚維維、田馥甄來勢洶洶

▲萬芳（左起）、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄，以及大陸歌手譚維維，是本屆「最佳華語女歌手獎」入圍者。（圖／資料照、譚維維微博）
▲萬芳（左起）、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄，以及大陸歌手譚維維，是本屆「最佳華語女歌手獎」入圍者。（圖／資料照、譚維維微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-08-18 11:00:00

台灣一年一度的音樂盛典「第32屆金曲獎」，原定6月26日舉辦，因疫情緣故延至21日晚間登場，每年觀眾最期待之一的，就屬歌王歌后獎落誰家，而本屆「最佳華語女歌手獎」入圍者包含萬芳、巴奈、孫盛希、蘇慧倫、田馥甄、譚維維等，各個來勢洶洶，歌后頭銜將會是誰摘下，備受期待。

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▲萬芳入圍最佳華語女歌手。（圖／何樂音樂提供）
▲萬芳入圍最佳華語女歌手。（圖／何樂音樂提供）
萬芳出道至今31年，以一首《新不了情》紅遍大街小巷。她此次並非首度入圍金曲歌后，在2011年第22屆金曲獎時，就曾獲得最佳女歌手提名，睽違10年再度角逐歌后寶座。萬芳得知自己入圍後，情緒一度激動，除了謝謝說不出其他感想，外界也相當期待她能否拿下31年歌手生涯的首座第一女歌手獎杯。

▲巴奈全新EP「凱道巴奈流浪記」發片記者會。（圖／記者葉政勳攝
▲巴奈首度入圍最佳華語女歌手。（圖／資料照）
巴奈有著阿美族與卑南族混血血統，她從小熱愛唱歌、靠著天賦走走唱唱賺取生活費，在1990年被李宗盛簽進滾石唱片，但簽約的6年期間，卻從未發過一張專輯，直到2000年換新東家、發行《泥娃娃》，收錄曲〈流浪記〉便成了她的代表作。巴奈是第一次入圍金曲最佳女歌手，評審主席透露提名她的原因，稱讚巴奈聲線特別，對於土地生命傳達的情感豐富，融合原住民音樂非常棒。巴奈也很開心，透過音樂她更喜歡自己，相當感謝評審與家人的支持。

▲孫盛希擔任第31屆金曲獎揭獎嘉賓。（圖／記者陳明安攝）
▲孫盛希二度挑戰歌后寶座。（圖／資料照）
孫盛希曾在南韓組樂團，在當地參與過大大小小的演出，曾在MBC歌唱節目《大學歌謠祭》中進入決賽。她2012年在台參加第二屆《華人星光大道》，好歌喉因此被聽見，分別於2015、2019年入圍金曲獎，而此次是孫盛希二度挑戰歌后寶座，她也野心勃勃表示：「滿想拿獎的。」

▲蘇慧倫「生命之花」演唱會。（圖／記者葉政勳攝
▲蘇慧倫聽到自己入圍後最佳女歌手後，不敢置信。（圖／資料照）
蘇慧倫演歌雙棲，影視、歌唱作品無數，90年代更被封為「玉女偶像」。她1996年加盟滾石唱片，以「變身三部曲」展現多元音樂風格，從《Lemon Tree》、《鴨子》到《傻瓜》，曲曲大受歡迎，地位在90年代末占有一席之地。蘇慧倫踏入歌壇30餘年，今年首度問鼎歌后，得知自己入圍時，她也不敢置信，笑說：「因為沒有期待，所以驚嚇指數破表，心臟也跳太快了，因為一直覺得自己和金曲獎沒有什麼緣分。」蘇慧倫是否能一蹴而得，備受關注。

▲田馥甄生日願望想去高雄開唱。（圖／記者葉政勳攝,
▲田馥甄被稱讚作品很有特色。（圖／資料照）
田馥甄距離上一次入圍最佳女歌手，已過了9年的時間，這次不僅要跟其他實力派歌手角逐歌后，她還獲得最佳華語專輯獎、最佳MV獎、最佳作詞人獎、最佳專輯製作人獎及年度專輯獎等提名，對於以《無人知曉》入圍多項，評審團主席鍾成虎稱讚田馥甄表現突出，這次的作品不論設計或歌曲品質，都展現出很不一樣的田馥甄，但演唱方面仍維持慣有特色，所以在票數中容易勝出。

▲A-Lin（左）、譚維維同台飆唱經典名曲。（圖／台視提供，2018.06.23）
▲譚維維（右）曾跟A-Lin同台飆唱經典名曲。（資料圖／台視提供）
來自大陸的歌手譚維維，不是第一次參加金曲獎，但今年憑著專輯《3811》，首度踏上入圍席，與眾多台灣歌姬角逐最佳女歌手。譚維維是在2006年參加大陸選秀節目《超級女聲》進而被大眾認識，2009年以《遇見》獲得第46屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」；在第29屆金曲獎上，跟與A-Lin共同飆唱《夢醒了》、 《這些日子以來》、《夢田》以及《河》等曲，讓台灣觀眾留下印象深刻。評審團主席鍾成虎更表示：「譚維維有很好的演唱技巧，抽離情歌作品，表現出更深層的情感。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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