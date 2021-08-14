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桃源區民代謝宜真失蹤4天　陳其邁率市府團隊慰問家屬

▲市長陳其邁今天前往桃源消防隊搜救前進指揮站關心最新搜救進度，親自與謝宜真家屬關心慰問。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁今天前往桃源消防隊搜救前進指揮站關心最新搜救進度，親自與謝宜真家屬關心慰問。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-08-14 18:01:32

高雄市桃源區民代謝宜真11日失蹤至今已超過4天，市長陳其邁今（14）日率市府團隊，前往桃源消防隊搜救前進指揮站關心最新搜救進度，除親自與謝宜真先生及大姐關心慰問，也請相關單位持續全力搜救找到謝宜真代表。

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▲市長陳其邁今天前往桃源消防隊搜救請相關單位持續全力搜救找到謝宜真代表。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁今天前往桃源消防隊搜救請相關單位持續全力搜救找到謝宜真代表。（圖／高市府提供）
謝宜真遭土石流沖走失聯至今天早上6點為止，已失蹤60小時，國軍警消持續擴大搜救。高雄市消防局表示，今天一早山區天候不錯出大太陽，警消出動15車34人、義消19人、國軍6車27人、無人機6架、救生艇5艇，共計21車80人前往搜救，空勤總隊直升機今天也出動各1架次到山區從空中搜尋。

▲高市府位搜救謝宜臻代表連日來動員軍警消及各式無人機具前往搜救。（圖／高市消防局提供）
▲高市府位搜救謝宜臻代表連日來動員軍警消及各式無人機具前往搜救。（圖／高市消防局提供）
搜救人員分3組，分別由台20線94公里落水處至撒拉阿塢橋一帶進行搜索，寶來二橋至六龜大橋一帶進行搜索，寶來一橋至新威景觀大橋、六龜大橋至里嶺大橋一帶進行搜索，另搭配無人機從空中搜尋，其餘人員也沿岸及河道搜索。

根據統計，桃源區明霸克露橋（希望之橋）日前遭土石流沖毀，造成道路阻斷民生物資短缺，截至13日晚間統計最新數據共486人受困，其中包含進駐工人14人、台電技師4人及衛生所醫師1人。第４批民生及特殊需求物資也於今早8點19分平安降落桃源區拉芙蘭里樟山國小，並於直升機返航時帶回緊急病患及家屬共3人下山就醫。

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