桃源區民代謝宜真失蹤4天 陳其邁率市府團隊慰問家屬
高雄市桃源區民代謝宜真11日失蹤至今已超過4天，市長陳其邁今（14）日率市府團隊，前往桃源消防隊搜救前進指揮站關心最新搜救進度，除親自與謝宜真先生及大姐關心慰問，也請相關單位持續全力搜救找到謝宜真代表。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-14 18:01:32
謝宜真遭土石流沖走失聯至今天早上6點為止，已失蹤60小時，國軍警消持續擴大搜救。高雄市消防局表示，今天一早山區天候不錯出大太陽，警消出動15車34人、義消19人、國軍6車27人、無人機6架、救生艇5艇，共計21車80人前往搜救，空勤總隊直升機今天也出動各1架次到山區從空中搜尋。 搜救人員分3組，分別由台20線94公里落水處至撒拉阿塢橋一帶進行搜索，寶來二橋至六龜大橋一帶進行搜索，寶來一橋至新威景觀大橋、六龜大橋至里嶺大橋一帶進行搜索，另搭配無人機從空中搜尋，其餘人員也沿岸及河道搜索。
根據統計，桃源區明霸克露橋（希望之橋）日前遭土石流沖毀，造成道路阻斷民生物資短缺，截至13日晚間統計最新數據共486人受困，其中包含進駐工人14人、台電技師4人及衛生所醫師1人。第４批民生及特殊需求物資也於今早8點19分平安降落桃源區拉芙蘭里樟山國小，並於直升機返航時帶回緊急病患及家屬共3人下山就醫。