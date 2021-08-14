水保局繪畫比賽逾6千作品參賽 99歲阿嬤童趣畫獲特別獎

水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，有來自全台逾6千件作品參賽，經過評審及網路票選後，5組共有83人獲獎，今日在台中麗寶Outlet Mall舉辦頒獎典禮，獲得特別獎的99歲阿嬤黃舜姿，老當益壯親自到場領獎，分局長陳榮俊稱讚阿嬤畫作充滿童趣與智慧，將對大自然的愛，透過畫筆傳承下去。





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頒獎典禮邀請獲獎者及家屬參加，分享喜悅外，吉祥物「農村小童」人偶也熱情參與。現場還舉辦「水保知識大闖關」、「滴滴噠噠的奇幻冒險」劇場演出。此外，「農萊市集」以友善農業、產銷履歷主題作推廣，展售中台灣農村在地特色物產，有水梨、蜂蜜及雜糧等十餘攤，吸引不少人佇足選購，場面熱鬧。





南投分局長陳榮俊表示，「滴滴噠噠的異想水保」繪畫比賽，今年舉辦第二屆，參賽者作品達6,445件，相當踴躍。難得的是，參賽者自3歲小童至99歲阿嬤皆有，老少攜手一起來畫畫，希望透過繪畫活動，將水土保持觀念與美學教育向下扎根，也讓老頑童運用繪畫傳承智慧。





▲水保局繪畫比賽逾6千作品參賽，經評審與網路票選5組共83件獲獎。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.14)

繪畫比賽經過網路人氣票選及3位評審評選後，5組共計83件作品獲獎，各組錄取前3名與優選作品，今日在麗寶Outlet Mall頒獎後，將公開展覽至明天（15日）。





在眾多獲獎者中，高齡99歲黃舜姿阿嬤，來自埔里籃城社區，當選過模範母親，在社區關懷據點跟著老師學畫，手腳靈活畫出興趣。黃阿嬤畫作充滿童趣，筆觸樸質，畫中有大樹、小鳥以及襁褓中的嬰兒，阿嬤笑說「想到什麼就畫什麼」，在評審眼中，阿嬤筆下展現對大自然的愛，一致決定頒給「最佳精神獎」，讓阿嬤樂開懷。





陳榮俊說，本次與麗寶Outlet Mall的跨域合作活動，突破以往學習與宣導方式。南投分局透過多款VR虛擬實境、體感跳舞機以及投影互動等多項遊戲，強化聲光效果，更模擬土石流來臨的情境，讓體驗者彷彿身歷其境，以此導入水土保持守護觀念。





▲「農萊市集」以友善農業、產銷履歷主題作推廣，展售中台灣農村在地特色物產。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.14)

除了互動遊戲外，活動內容也規劃富有創意的教具教材體驗，將廣場打造成一座水保遊樂園，透過闖關遊戲體驗，讓民眾以輕鬆的方式認識水土保持。活動期間，只要在現場打卡按讚，即可參加水保闖關體驗，通過闖關者可以參加摸彩，有機會獲得澎湖機票、住宿券、麗寶天空之夢摩天輪等多項大獎。