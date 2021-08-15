塔利班聲勢迅速壯大　中國尷尬承認有合法性

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具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」12日撰文評論：「塔利班即便不能掌控全國，也是一支舉足輕重的力量。」
中國官媒「環球時報」昨天刊登阿富汗在野黨領導人的訪談，他表示：「過渡政府必須包含塔利班在內。」
塔利班利用美軍撤退所形成的聲勢，令中國尷尬。中國認為西部新疆自治區的宗教極端主義是一股破壞社會穩定安寧的勢力，同時早已擔心，塔利班控制區會被用以窩藏新疆分離主義分子。
但中國也堅守不干預其他國家內政的政策。
中國已大幅加強新疆安全措施，固守新疆邊界，並將聯合國專家和人權團體估計至少為100萬人的維吾爾等少數民族穆斯林關入新疆再教育營，以消除極端主義和分離主義。根據中國官方說法，這些再教育營是「職業技能教育培訓中心」。
在此之前，塔利班代表團已在2019年訪問過中國，但上月再次到訪的時機，塔利班的聲勢已壯大許多，而王毅表示，他希望阿富汗奉行「溫和穆斯林政策」。
有網友在王毅與塔利班官員並肩而立的新聞片段下方留言：「這群塔利班不就是在世界媒體眼前炸毀巴米揚大佛的同一夥人嗎？我們到底有沒有底線？」
塔利1996－2001年在阿富汗掌權期間，中國即已暫停與阿富汗的關係。在阿富汗爆發內戰後，1993年中國撤回了駐阿富汗使館的全體工作人員。
上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺說：「我們這是講求實際，你想怎麼統治自己的國家主要是你自己的事，不要影響中國就好。」
他說：「當中國這樣的亞洲大國通過如此公開的會見來承認塔利班的政治合法性，那是給了塔利班一大外交勝利。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）11008114