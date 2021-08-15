紐時：阿富汗淪陷　恐再打擊美國信譽

我是廣告 請繼續往下閱讀
法國國防分析師海斯柏格（François Heisbourg）表示，「當拜登說『美國回來了』，很多人會說『沒錯，美國回家了』。」海斯柏格認為，從長期看來，阿富汗的情勢會讓「不能依賴美國的想法變得更根深蒂固」。
他指出，自前總統歐巴馬開始，美國一直在退出海外軍事活動，到川普任內情況則變成，「我們必須做好準備，以免美國不再願意替盟邦承擔無限責任。」
英國下議院外交委員會主席圖根哈特（TomTugendhat）也表示，「美國之所以強盛、壯大且富有，是因為從1918年到1991年及以後，每個人都知道我們可以仰賴美國來防禦及捍衛自由世界。」
然而，圖根哈特說，「20年後（美國）突然從阿富汗撤軍，先前付出的大量努力付諸流水，這將使世界各地的盟友和潛在盟友懷疑，他們是否必須在民主和專制之間做出選擇，他們也意識到，部分民主國家不再有持續力。」
在亞洲，最關切阿富汗情勢的國家就是中國，兩國有著狹小偏遠的邊界。在塔利班統治下，阿富汗是新疆維吾爾極端分子的避風港。經常批評美國在全球各地生事的中國也警告，美國倉促撤軍可能造成整個地區陷入不穩定。
與此同時，中國外交部公開表態支持塔利班，上月底還與包括其創始人之一巴拉達（ Mullah AbdulGhani Baradar）在內的代表團舉行為期2天的會談。
對美國朋友和夥伴來說，問題根源並不盡然是美國的「可信度」受損，而是美國能不能堅守承諾到最後一刻。目前在哥倫比亞大學任教的前法國和聯合國外交官葛漢諾（Jean-Marie Guéhenno）表示，這個世界彷彿成為更多無政府主義、較難理解之地。
蓋埃諾指出，「在敘利亞的外交挫敗後，阿富汗軍事崩潰將使西方國家更轉而關注國內事務，也會變得更消極避世和民族主義。因為他們感覺自己被一個他們無法控制的世界包圍，外力又不斷試圖入侵。」
事實上，阿富汗從來就不是歐洲的主要利益所在。20年前北約派兵前往當地作戰，只是為了在911事件後聲援美國。但阿富汗突然崩潰，再次提醒人們，當歐洲將決策外包給華盛頓，會發生什麼事。
英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）主任尼布利特（Robert Niblett）分析，除了阿富汗，拜登政府還有其他問題，歐洲希望華盛頓在氣候變遷、俄羅斯和中國等更重要的問題上提供支持。
尼布利特說，「拜登將因缺乏與盟友協商，以及沿用川普的錯誤戰略受到攻擊。但是，與其為阿富汗政府的存續付出更多努力，不如盡快度過冠狀病毒疫情危機，並專注為世界提供疫苗，如此更有助提升美國的軟實力。」
尼立特認為，美國的盟國，尤其是英國和德國，對美方宣布撤軍的方式感到憤怒，它們也認為這是既成事實，會帶來殘餘損害。
「但歐洲不會放棄在重要問題上相信盟友的拜登。這樣看來，拜登正朝著正確方向前進。」（譯者：施施/核稿：陳正健）1100814